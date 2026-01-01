GreenBean HDV Elite 619 штатив для съемки видео

Описание

Надежные алюминиевые ноги и металлические замки-фиксаторы позволяют эксплуатировать штатив в условиях низких температур и повышенной влажности. Дополнительную устойчивость придает средняя растяжка.

Голова видеоштатива GreenBean HDV Elite VH 60В имеет отключаемый возвратный механизм в горизонтальное положение (контрбаланс) и регулируемую систему демпфирования, которая дает возможность плавной съемки без рывков.

Технические характеристики: