GreenBean HDV Elite 619 штатив для съемки видео

- рекомендуемая полезная нагрузка, кг – от 1 до 6
- тип крепления головы к штативу, мм – чаша 75
- модель видеоголовы GreenBean HDV Elite – VH60
- установочные винты для камеры (резьба), дюйм – 1/4 и 3/8
- максимальная высота, см – 196
- минимальная высота, см – 90
- длина в сложенном состоянии, см – 95
- размер секций штатива, мм – 10х15/10х15/13х17
- угол наклона головы, град. – от +91,5 до -69
- размер площадки под камеру, мм – 90 х 50
- диапазон скольжения площадки, мм – 58
- материал штатива – алюминий
- материал зажимов фиксаторов штатива – металл
- количество секций – 3
- тип усиления штатива – средняя растяжка
- температурный диапазон, С – от -20 до 70
- вес штатива с головой, кг – 6
Kupo 155M high baby stand – студийная стойка из хромированной стали для осветительного оборудования. Максимальная нагрузка – 25 кг. Высота варьируется от 140,97 до 420 см. Диаметр основания – 110 см, длина в сложенном виде – 107 см. Вес стойки – 8,05 кг.