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GreenBean HDV Elite 619 штатив для съемки видео

GreenBean HDV Elite 619 штатив для съемки видео

GreenBean
Артикул: OLE-0345

GreenBean HDV Elite 619 – трехсекционный алюминиевый видеоштатив для видео- и фотокамер весом до 6 кг. Прекрасно подойдет для студийной и выездной съемки. Максимальная высота – 196 см, вес – 6 кг.

Описание

Надежные алюминиевые ноги и металлические замки-фиксаторы позволяют эксплуатировать штатив в условиях низких температур и повышенной влажности. Дополнительную устойчивость придает средняя растяжка.
 
Голова видеоштатива GreenBean HDV Elite VH 60В имеет отключаемый возвратный механизм в горизонтальное положение (контрбаланс) и регулируемую систему демпфирования, которая дает возможность плавной съемки без рывков.
 
Технические характеристики:
  • рекомендуемая полезная нагрузка, кг – от 1 до 6
  • тип крепления головы к штативу, мм – чаша 75 
  • модель видеоголовы GreenBean HDV Elite – VH60
  • установочные винты для камеры (резьба), дюйм – 1/4 и 3/8
  • максимальная высота, см – 196
  • минимальная высота, см – 90
  • длина в сложенном состоянии, см – 95
  • размер секций штатива, мм – 10х15/10х15/13х17
  • угол наклона головы, град. – от +91,5 до -69
  • размер площадки под камеру, мм – 90 х 50
  • диапазон скольжения площадки, мм – 58
  • материал штатива – алюминий
  • материал зажимов фиксаторов штатива – металл
  • количество секций – 3
  • тип усиления штатива – средняя растяжка
  • температурный диапазон, С – от -20 до 70
  • вес штатива с головой, кг – 6

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