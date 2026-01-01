GreenBean HDV Elite 518 FastLock видеоштатив

Штатив отлично подойдет для динамических репортажных съемок, когда нужно быстро поменять рабочую высоту или переместить штатив. Новая уникальная конструкция сложения ног FastLock гораздо удобнее традиционной и позволяет за секунду приводить штатив в рабочее положение
Видеоголова штатива с жидкостным демпфированием и контрбалансом обеспечивает плавное и легкое движение камеры при горизонтальном панорамировании на 360 градусов, вертикальном панорамировании от +80 до -70 градусов. В случае необходимости, механизмы вертикального и горизонтального панорамирования фиксируется независимо друг от друга винтами.
Жидкостный механизм демпфирования делает перемещение камеры плавным, равномерным и исключает рывки в начале движения и при остановке камеры. Механизм контрбаланса облегчает управление камерой при вертикальном панорамировании и препятствует ее опрокидыванию, создавая усилие, возвращающее камеру в горизонтальное положение.
Съемная видеоголова изготавливается из алюминиево-магниевого сплава, устанавливается на полусферу (чашу) штатива диаметром 75 мм и закрепляется при помощи удобной ручки-фиксатора длиной 125 мм.
Быстросъемная площадка для установки камеры имеет два винта с резьбой 1/4 и 3/8 дюйма, резиновые противоскользящие накладки и дополнительный подпружиненный фиксатор камеры.
Для точной балансировки центра тяжести камеры, быстросъемная площадка перемещается в диапазоне 8 см. Стопорный винт поджимает фиксатор положения быстросъемной площадки, а дополнительный подпружиненный предохранитель предотвращает ее случайное выскальзывание.
Съемная рукоятка панорамирования может крепится к видеоголове с правой или левой стороны, что удобно для операторов, которые привыкли работать правой или левой рукой. Длина рукоятки - 35 см, на конце предусмотрена рифленая резиновая накладка для надежного хвата.
Секции штатива из сдвоенных трубок позволяют быстро поменять и зафиксировать высоту штатива клипсовыми зажимами FastLock. Тренога выполнена таким образом, что всего один фиксатор на каждой ноге соединяет сразу три секции - установка штатива и регулирование высоты пройдет значительно быстрее, чем у штатива традиционной конструкции.
Для усиления штатива и придания ему большей устойчивости, используется металлическая верхняя растяжка.
Пузырьковый уровень расположенный на штативной головке, дает возможность выставить камеру на штативе в горизонте и избежать эффекта заваливания при панорамировании.
Опоры ног представляют собой сдвоенный шипы, установленные в резиновые подпятники, которые можно снять, чтобы установить штатив на тележку.
Для удобства транспортировки и хранения штатив комплектуется удобной сумкой.
Характеристики:
- максимальная нагрузка - 5 кг
- количество секций - 3
- диаметр трубок секций - 14, 20 мм
- максимальная высота штатива - 155 см
- минимальная высота штатива - 75 см
- длина в сложенном виде - 82 см
- диаметр шаровой базы - 75 мм
- материал - алюминиевый сплав
- тип зажимов секций - клипсовые
- материал зажимов - ABS-пластик
- тип усиления штатива - верхняя растяжка
- штативная голова - жидкостная видеоголовка, съемная
- регулировка демпфирования - нет
- контрбаланс - нерегулируемый
- материал корпуса головы - алюминиево-магниевый сплав
- рукоятка - съемная
- горизонтальное панорамирование - 360 град.
- вертикальное панорамирование - -75/+80 град.
- резьбовое крепление для камеры - 1/4", 3/8"
- быстросъемная площадка - есть
- пузырьковый уровень - есть
- вес головы - 1,2 кг
- вес комплекта - 4,6 кг