GreenBean HDV Elite 419X видеоштатив

Описание

Предназначен для фиксации камеры на выбранной точке при видеосъёмке цифровыми видеокамерами или DSLR камерами. Штатив подходит для любых фото- и видеокамер с резьбовым креплением 1/4” или 3/8" весом до 4 кг.

Максимальная высота штатива 188 см, минимальная рабочая высота 88,5 см, диаметр полусферического крепления головы - 75 мм.

Штатив HDV Elite 419X необходим видеографам, которые работают на выезде и нуждаются в профессиональном устройстве для надежной фиксации камеры, а также возможности осуществлять съемку с плавным панорамированием по горизонтали и вертикали.

Штативная головка, изготовленная из алюминиево-магниевого сплава, устанавливается на треногу при помощи шаровой базы диаметром 75 мм и фиксируется рукояткой. Полусферическое крепление головы позволяет видеооператору быстро выровнять горизонт при помощи пузырькового уровня, не тратя время на выравнивание штатива с помощью клипсовых зажимов ног.

2D видеоголовка штатива с жидкостным демпфированием и контрбалансом обеспечивает плавное и легкое движение камеры при горизонтальном панорамировании на 360˚и вертикальном панорамировании от +90˚ до -70˚. В случае необходимости механизмы вертикального и горизонтального панорамирования фиксируются независимо друг от друга винтами.

Система нерегулируемого контрбаланса позволяет уравновесить камеру с длиннофокусной оптикой. Благодаря механизму контрбаланса установленная камера будет плавно возвращаться в исходное положение по вертикальной оси.

На левой стороне головы есть отверстие с системной резьбой 1/4“ для установки дополнительного оборудования или аксессуаров.

На быстросъёмной площадке предусмотрены винты c резьбой 1/4" и 3/8“ (входят в комплект), подпружиненный штифт и противоскользящая вставка. Площадку можно смещать вперёд и назад и фиксировать в выбранном положении. Размер площадки — 50 х 110 мм.

Площадка фиксируется на голове с помощью винтового крепления, которое регулирует замок площадки. Предохранитель замка защищает камеру, установленную на площадку, от падения при случайном выскальзывании площадки из крепления.

Также на верхней части головки расположен переключатель выбора типа быстросъемной площадки (For RS2/RS3 / Standart), что позволяет устанавливать быстросъемную площадку типа Manfrotto 501PL, 505PL и DJI RS.

Рукоятка длиной 32 см может устанавливаться как слева, так и справа от головы. Рукоятка крепится к головке через зубчатое соединение, что полностью исключает люфт и прокручивание. Для предотвращения износа резьбы на корпусе головки предусмотрены латунные накладки.

Секции ног штатива надежно фиксируются клипсовыми замками. При ослаблении клипсового фиксатора возможна регулировка зажима винтом с обратной стороны клипсы. Шестигранные ключи для регулировки в комплекте.

На концах штативных ног размещены парные шипы, на которые надеваются резиновые "башмаки". Таким образом, можно выбрать необходимый тип опоры для различных условий съемки. Шипы используются вне помещений, например для устойчивости на грунте или на льду, а резиновые опоры обеспечивают отличное сцепление на скользких и гладких поверхностях для защиты поверхности пола от царапин и повреждений.

Для фиксации угла между ногами штатива используется металлическая верхняя растяжка.

Ножки изготовлены из алюминиевых трубок (диаметр 14 и 18 мм), клипсы зажимов секций – из прочного ABS пластика. Классическая для видеоштативов рамочная конструкция обеспечивает эффективное сопротивление кручению.

Для удобной транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой-чехлом на молнии с ручками и регулируемым по длине наплечным ремнём.

Характеристики: