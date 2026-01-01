GreenBean HDV Elite 416 видеоштатив

Описание

Видеоштатив состоит из алюминиевой треноги и видеоголовы с жидкостным демпфированием и регулируемым контрбалансом. Он предназначен для использования с компактными DSLR и видеокамерами весом до 4 кг.

Регулируемая система контрбаланса в основе своей заключает механизм, регулирующий силу натяжения внутренней пружины, который позволяет быстро настраивать контрбаланс для каждой конкретной камеры.

Голова оснащена скользящей быстросъемной площадкой размером 50х90 мм которая поможет сбалансировать камеру. На площадке расположен подпружиненный фиксатор, препятствующий сдвигу камеры. В комплекте винты 1/4" и 3/8". Предохранитель которым оборудована площадка защитит камеру от случайного выскальзывания при ослаблении фиксатора. Диапазон угла наклона головы составляет от +90 до -75 градусов. Положение головы по осям панорамирования и наклона фиксируется независимо.

Рукоятка панорамирования обеспечивает высокую точность ведения камеры и может быть установлена слева или справа от головы. Длина рукоятки регулируется в пределах 330 мм.

Видеоголова может быть установлена на штатив с помощью шаровой опоры диаметром 60 мм или на плоское основание с винтом 3/8". Благодаря этому, голову можно использовать на различных треногах, тележках, слайдерах, кранах и т.д.

Тренога имеет трехсекционные телескопические алюминиевые ноги которые обеспечивают устойчивость и прочность. Верхняя секция из сдвоенных трубок диаметром 16 мм препятствует скручиванию треноги. Винтовые зажимы надежно и быстро фиксируют секции. Диаметр трубок средней и нижней секций – 24,5 и 21 мм.

Для усиления штатива используется средняя растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться и обеспечивает быстрое затухание колебаний. Такое размещение растяжки обеспечивает возможность использовать штатив на неровных поверхностях (камнях, ступенях лестницы и т.д.).

На концах штативных ног размещены алюминиевые шипы с вывинчивающимися резиновыми наконечниками. Комбинированные опоры позволят выбрать необходимый тип опоры для различных условий съемки.

Характеристики: