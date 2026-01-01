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GreenBean HDV Elite 416 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 416 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 416 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 416 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 416 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 416 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 416 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 416 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 416 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 416 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 416 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 416 видеоштатив

GreenBean HDV Elite 416 видеоштатив

GreenBean
Артикул: NVF-8844

GreenBean HDV Elite 416 – трехсекционный алюминиевый видеоштатив высотой 155 см.

Штатив оборудован двухосевой жидкостной видеоголовой с механизмом контрбаланса. Вес с головой – 3,22 кг.

Описание

Видеоштатив состоит из алюминиевой треноги и видеоголовы с жидкостным демпфированием и регулируемым контрбалансом. Он предназначен для использования с компактными DSLR и видеокамерами весом до 4 кг.

Регулируемая система контрбаланса в основе своей заключает механизм, регулирующий силу натяжения внутренней пружины, который позволяет быстро настраивать контрбаланс для каждой конкретной камеры.

Голова оснащена скользящей быстросъемной площадкой размером 50х90 мм которая поможет сбалансировать камеру. На площадке расположен подпружиненный фиксатор, препятствующий сдвигу камеры. В комплекте винты 1/4" и 3/8". Предохранитель которым оборудована площадка защитит камеру от случайного выскальзывания при ослаблении фиксатора. Диапазон угла наклона головы составляет от +90 до -75 градусов. Положение головы по осям панорамирования и наклона фиксируется независимо. 

Рукоятка панорамирования обеспечивает высокую точность ведения камеры и может быть установлена слева или справа от головы. Длина рукоятки регулируется в пределах 330 мм.

Видеоголова может быть установлена на штатив с помощью шаровой опоры диаметром 60 мм или на плоское основание с винтом 3/8". Благодаря этому, голову можно использовать на различных треногах, тележках, слайдерах, кранах и т.д.

Тренога имеет трехсекционные телескопические алюминиевые ноги которые обеспечивают устойчивость и прочность. Верхняя секция из сдвоенных трубок диаметром 16 мм препятствует скручиванию треноги. Винтовые зажимы надежно и быстро фиксируют секции. Диаметр трубок средней и нижней секций – 24,5 и 21 мм. 

Для усиления штатива используется средняя растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться и обеспечивает быстрое затухание колебаний. Такое размещение растяжки обеспечивает возможность использовать штатив на неровных поверхностях (камнях, ступенях лестницы и т.д.).

На концах штативных ног размещены алюминиевые шипы с вывинчивающимися резиновыми наконечниками. Комбинированные опоры позволят выбрать необходимый тип опоры для различных условий съемки. 

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – до 4
  • максимальная высота (с головой), мм – 1550
  • минимальная высота (с головой), мм – 690
  • длина в сложенном виде (с головой), мм – 785
  • количество секций ног – 3
  • тип фиксации ног – винтовые зажимы
  • тип усиления штатива – средняя растяжка (регулируемая длина распорок)
  • центральная колонна – нет
  • система контрбаланса – неотключаемая, с регулировкой силы противодействия
  • тип головы – 2D/видео
  • длина рукоятки, мм – 330
  • быстросъемная площадка – есть
  • размер площадки, мм – 50х90
  • диапазон перемещения площадки, мм – 60
  • пузырьковый уровень – на основании головы
  • материал головы – алюминиевый сплав

Комплектация

  • Видеоштатив GreenBean HDV Elite 416.
  • Чехол.
  • Шестигранный ключ.
  • Руководство по эксплуатации.

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