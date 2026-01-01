Fujimi FT77M профессиональный универсальный алюминиевый штатив 119 см с шаровой головой и рукояткой

Штатив изготовлен из алюминиевого сплава, имеет небольшой вес, но в то же время конструкция его очень прочная. Встроенный крюк для утяжеления и замок с возможностью регулировки угла каждого колена в двух положениях увеличивают его устойчивость.
Ноги штатива состоят из 3 секций и складываются телескопически. Их основания сделаны из резины с противоскользящим эффектом, а зажимы-фиксаторы изготовлены из прочного пластика.
В комплекте шаровая штативная голова.
Характеристики:
- максимальная высота съемки, мм - 1260
- максимальная нагрузка, кг - 4
- вес, кг - 0,93