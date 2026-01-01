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Fujimi FT77M профессиональный универсальный алюминиевый штатив 119 см с шаровой головой и рукояткой

Fujimi FT77M профессиональный универсальный алюминиевый штатив 119 см с шаровой головой и рукояткой

Fujimi
Артикул: DAN-1141

Fujimi FT77M - профессиональный универсальный алюминиевый штатив с шаровой головой и рукояткой.

Наилучший выбор для съемки на природе или в путешествии. Максимальная нагрузка - 4 кг. Вес - 0,93. 

Описание

Штатив изготовлен из алюминиевого сплава, имеет небольшой вес, но в то же время конструкция его очень прочная. Встроенный крюк для утяжеления и замок с возможностью регулировки угла каждого колена в двух положениях увеличивают его устойчивость.

Ноги штатива состоят из 3 секций и складываются телескопически. Их основания сделаны из резины с противоскользящим эффектом, а зажимы-фиксаторы изготовлены из прочного пластика. 

В комплекте шаровая штативная голова. 

Характеристики:

  • максимальная высота съемки, мм - 1260
  • максимальная нагрузка, кг - 4
  • вес, кг - 0,93

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