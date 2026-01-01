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Fujimi FT100C штатив с головой для фото и видеокамер
Fujimi FT100C штатив с головой для фото и видеокамер
Fujimi FT100C штатив с головой для фото и видеокамер
Fujimi FT100C штатив с головой для фото и видеокамер
Fujimi FT100C штатив с головой для фото и видеокамер
Fujimi FT100C штатив с головой для фото и видеокамер

Fujimi FT100C штатив с головой для фото и видеокамер

Fujimi
Артикул: NVF-8636

Fujimi FT100C – компактный и легкий штатив-трансформер с шаровой головой для фото и видеокамер.

Наилучший выбор для съемки на природе или в путешествии. Максимальная нагрузка, кг – 10. 

Описание

Характеристики:

  • максимальная высота съемки, мм – 1580
  • минимальная высота съемки, мм – 430
  • в сложенном виде, мм – 450
  • максимальная нагрузка, кг – 10
  • секций – 4
  • материал – карбон

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