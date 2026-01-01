Fujimi FT100C штатив с головой для фото и видеокамер

Характеристики:
- максимальная высота съемки, мм – 1580
- минимальная высота съемки, мм – 430
- в сложенном виде, мм – 450
- максимальная нагрузка, кг – 10
- секций – 4
- материал – карбон
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FT100C – компактный и легкий штатив-трансформер с шаровой головой для фото и видеокамер.
Наилучший выбор для съемки на природе или в путешествии. Максимальная нагрузка, кг – 10.
Характеристики:
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Светодиодная панель Phottix (81439) M1000R RGB Panel LED Light.
Осветитель с индексом CRI 96+, имеет цифровой контроль световой температуры (3200-5600 K). Световой поток формируется 132 светодиодами горячего света, 132 холодного и 132 RGB светодиодами. Размер - 280х180х13,7 мм. Вес - 992 гр.
Штатив gorillapod Fotokvant TM-07, высота - 16 см.
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