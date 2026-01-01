FST TС-2504B1 штатив с шаровой головкой карбоновый

Усовершенствованная система фиксации обеспечивает надежное крепление штатива при четверти оборота зажимной цанги. Антипылевой чехол защищает элементы штатива от попадания внутрь пыли, грязи и песка также и при ослаблении крепления. Шаровая штативная головка позволит быстро зафиксировать фотокамеру в любом положении, значительно расширяя возможности кадрирования. Наличие фиксатора-предзажима шара обеспечивает возможность отрегулировать плавность хода шара в зависимости от веса устанавливаемой фототехники.
Характеристики:
- материал - карбон
- количество секций центральной штанги - 1
- количество секций ног штатива - 4
- макс/мин. диаметр ног штатива - 25/16 мм
- максимальная высота - 1685 мм
- оптимальная рабочая высота - 1435 мм
- длина в сложенном состоянии - 460 мм
- вес - 1 кг
- максимальная нагрузка - 10 кг
- длина монопода - 1330 мм