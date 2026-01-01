FST TС-2504B1 штатив с шаровой головкой карбоновый

Арт. DAN-4209

до конца распродажи 5 дн, 22 ч

Держатель Godox MTH для вспышки и смартфона.

Держатель для установки смартфона или вспышки Godox A1 на штатив с резьбой 1/4". Лапки держателя снабжены противоскользящими накладками, одна из лапок подпружинена. В держатель можно установить смартфон шириной от 57 до 89 мм. На тыльной стороне имеется стальная круглая накладка для крепления на магнитные держатели.