Fotokvant TL-2023 штатив

Артикул: NVF-9185

Fotokvant TL-2023 – трехсекционный алюминиевый штатив.

Штатив изготовлен из алюминиевого сплава с применением новейших технологий. С зажимами-клипсами на ножках и с рукоятью для переноски. Оснащен панорамной головой, быстросъемной площадкой и выдерживает нагрузку весом до 3 килограмм.