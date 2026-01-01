Fotokvant TL-2023 штатив

Штатив имеет отличное соотношение цена-качество и станет вашим идеальным выбором. Ноги штатива выполнены из анодированного алюминия. Дополнительную стабильность гарантирует центральная распорка и крюк для подвешивания груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.
Характеристики:
- материал – алюминевый сплав
- вес, кг – 1,13
- количество секций – 3
- вращение головы, град. – 360
- наличие уровня – да
- максимальная высота, мм – 1520
- максимальная высота без центральной трубы, мм – 1240
- минимальная высота, мм – 580
- максимальная нагрузка, кг – 3