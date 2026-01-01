GreenBean Fly 310C штатив карбоновый

Характеристики:
- максимальная высота, см – 180
- максимальная нагрузка, кг – 17
- длина (в сложенном состоянии), см – 55
- голова – сменная, в комплект не входит
- крепление головы к штативу – 1/4", 3/8"
- вес, кг – 1,58
Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean Fly 310C – профессиональный штатив. Изготовлен из легких и высококачественных материалов. С помощью данной модели фотограф может получить качественные и четкие снимки практически в любых условиях.
Характеристики:
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