Falcon Eyes Silver line 514 BH штатив

Штативы Silver Line разрабатывались для фотографов-энтузиастов, для которых важно оптимальное сочетание высокого качества и стоимости. Поэтому данная серия обладает рядом конкурентных преимуществ. Прочные и легкие алюминиевые ноги и основание, выполненное из алюминиево-магниевого сплава. Реверсивная центральная колонна и несколько положений фиксации ширины ног, клипсовые зажимы с регулировкой усилия и вспененные поролоновые накладки на ножках для комфортного использования.
Silver line 514 BH – легкий надежный штатив со сменной шаровой головкой, предназначен для использования с камерами весом до 5 кг. Максимальная высота штатива 1420 мм. Платформа под штативную головку оборудована винтом диаметром 3/8", на площадке под камеру винт 1/4".
Литое основание из магниевого сплава поглощает вибрации и обеспечивает устойчивость. В основании встроен пузырьковый уровень. 3 секции ноги соединяются между собой клипсовыми зажимами с регулировкой усилия. Угол наклона каждой ноги фиксируется независимо в трех положениях, для этой цели предусмотрены специальные защелки, это дает возможность использовать в качестве опоры ступени, камни и другие сложные поверхности, а также проводить съемку с нижней точки. Резиновые наконечники на ногах придают штативу дополнительную устойчивость на различных поверхностях.
Silver line 514 BH подойдет для большинства видов съемок, в том числе для съемок в путешествии. В сложенном виде длина - 565 мм, вес штатива в сборе с чехлом 1,85 кг.
Для точной настройки высоты съемки, конструкцией предусмотрена регулировка центральной колонны с прочной фиксацией винтовым зажимом.
Шаровая голова из магниевого сплава с одним регулировочным винтом, позволит быстро подготовить штатив для съемки и надежно зафиксирует камеру в требуемом положении. Механизм разблокировки быстросъемной площадки оборудован предохранителем от случайного срабатывания. Паз в основании головы обеспечивает оперативный вертикальный поворот камеры.
В комплекте чехол для транспортировки и хранения.
Характеристики:
- максимальная нагрузка, кг – 5
- количество секций – 3
- диаметр секций штатива, мм – 24/20/16
- диаметр центральной колонны, мм – 22
- максимальная высота с центральной колонной, мм – 1420
- минимальная высота, мм – 440
- длина в сложенном виде, мм – 565
- штативная голова – шаровая, сменная
- диаметр платформы под голову, мм – 43
- резьба на платформе под голову – 3/8"
- резьба на площадке под камеру – 1/4"
- быстросъемная площадка – да
- размер площадки, мм – 35х60
- пузырьковый уровень – есть
- материал штатива – алюминиевый сплав
- материал зажимов-фиксаторов штатива – ABS пластик
- вес штатива, кг – 1,38