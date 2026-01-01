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Falcon Eyes RED LINE Pro-917 3D6 профессиональный штатив
Falcon Eyes RED LINE Pro-917 3D6 профессиональный штатив
Falcon Eyes RED LINE Pro-917 3D6 профессиональный штатив
Falcon Eyes RED LINE Pro-917 3D6 профессиональный штатив
Falcon Eyes RED LINE Pro-917 3D6 профессиональный штатив
Falcon Eyes RED LINE Pro-917 3D6 профессиональный штатив
Falcon Eyes RED LINE Pro-917 3D6 профессиональный штатив

Falcon Eyes RED LINE Pro-917 3D6 профессиональный штатив

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3682

Профессиональный штатив Falcon Eyes RED LINE Pro-917 3D6.

Трипод с 3D-головой и быстросъемной площадкой. Максимальная нагрузка до 9 кг, высота от 25 до 172 см, четыре секции. Вес - 2,4 кг.

Описание

3D-голова штатива обеспечивает плавное свободное движение камеры в трех плоскостях. Она с легким усилием перемещает камеру на 360 градусов по горизонтали, с наклоном до 90 градусов вверх и до 40 вниз. Резиновая кольцевая прокладка под головой амортизирует удар камеры при случайном ослаблении фиксатора колонны. Положение головы закрепляется двумя винтами-рукоятками. Для удобства панорамной съемки две рукоятки длиной по 140 мм можно соединить в одну.

Надежное крепление камеры на штатив обеспечивает быстросъемная площадка размером 42х52 мм с конгрессным винтом 1/4". Площадка оборудована предохранителем от случайной разблокировки и резиновой накладкой для более плотной фиксации камеры. 

Благодаря реверсивной колонне возможна съемка с низких точек, в том числе от уровня земли или пола. Чтобы оперативно изменить точку съемки достаточно развинтить колонну, не снимая голову.

Устойчивое положение штатива даже на сложных поверхностях обеспечивают три ноги – каждая с независимым регулированием угла наклона. Ноги можно установить и зафиксировать под разными углами с учетом особенностей рельефа (ступени, камни и т. д.). Благодаря наконечникам с ребристой поверхностью ноги штатива не скользят и не оставляют царапин на полу.

Клипсовые зажимы со стальной пружиной гарантируют надежное соединение секций телескопических ног. Для регулирования усилия зажима используется накидной ключ-шестигранник, который надевается на одну из ног. В комплект также входит обычный ключ-шестигранник.

Штатив без съемной головы рассчитан на нагрузку до 10 кг. и его можно использовать для установки другого оборудования с резьбой 1/4".

Характеристики:

  • голова - 3D, съемная
  • максимальная нагрузка:
    • на съемную головку - 9 кг
    • на трипод - 10 кг 
  • быстросъемная площадка - 4,2 х 5,2 см, винт 1/4"
  • количество секций - 4
  • диаметр центральной колонны - 2,5 см
  • диаметр ног - 2,8/2,5/2,1/1,8 см
  • высота штатива с головой - 172 см
  • длина в сложенном виде - 72 см
  • клипсовые зажимы - ABS-пластик, сталь
  • габариты упаковки - 64х12,4х12,6 см
  • масса штатива с головой - 2,4 кг

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