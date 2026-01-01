Falcon Eyes RED LINE Pro-917 3D6 профессиональный штатив

Описание

3D-голова штатива обеспечивает плавное свободное движение камеры в трех плоскостях. Она с легким усилием перемещает камеру на 360 градусов по горизонтали, с наклоном до 90 градусов вверх и до 40 вниз. Резиновая кольцевая прокладка под головой амортизирует удар камеры при случайном ослаблении фиксатора колонны. Положение головы закрепляется двумя винтами-рукоятками. Для удобства панорамной съемки две рукоятки длиной по 140 мм можно соединить в одну.

Надежное крепление камеры на штатив обеспечивает быстросъемная площадка размером 42х52 мм с конгрессным винтом 1/4". Площадка оборудована предохранителем от случайной разблокировки и резиновой накладкой для более плотной фиксации камеры.

Благодаря реверсивной колонне возможна съемка с низких точек, в том числе от уровня земли или пола. Чтобы оперативно изменить точку съемки достаточно развинтить колонну, не снимая голову.

Устойчивое положение штатива даже на сложных поверхностях обеспечивают три ноги – каждая с независимым регулированием угла наклона. Ноги можно установить и зафиксировать под разными углами с учетом особенностей рельефа (ступени, камни и т. д.). Благодаря наконечникам с ребристой поверхностью ноги штатива не скользят и не оставляют царапин на полу.

Клипсовые зажимы со стальной пружиной гарантируют надежное соединение секций телескопических ног. Для регулирования усилия зажима используется накидной ключ-шестигранник, который надевается на одну из ног. В комплект также входит обычный ключ-шестигранник.

Штатив без съемной головы рассчитан на нагрузку до 10 кг. и его можно использовать для установки другого оборудования с резьбой 1/4".

Характеристики: