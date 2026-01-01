Falcon Eyes RED LINE Pro-614 BH16 штатив

Компактный штатив-монопод со съемной шаровой головой. Шаровая голова обладает высокой прочностью и прецизионным исполнением, установив усилие зажима на близком к максимальному уровню, вращение шара происходит плавно и без "рывков". Фиксатор горизонтального панорамирования работает независимо и управляет поворотом головки относительно основания с нанесенной шкалой. Фиксатор шара имеет высокий блокирующий крутящий момент, что позволяет выдерживать большую нагрузку и надежно удерживать голову с оборудованием.
В конструкции штатива предусмотрена реверсивная центральная колонна. Она позволяет проводить съемку с максимально низкой точки. Для точной настройки высоты под рост, конструкцией предусмотрена регулировка центральной колонны с прочной фиксацией цанговым зажимом, снизу колонны находится крюк для груза-противовеса.
Одна из ног штатива съемная, если ее соединить с центральной колонной и головой, можно получить монопод, который незаменим в репортажных съемках при необходимости интенсивного передвижения.
Секции штатива и штативная голова изготовлены из прочного алюминиевого сплава, а зажимы секций из ABS-пластика, эти материалы позволяют использовать штатив при неблагоприятных погодных условиях.
Технические характеристики:
- материал – алюминий и ABS-пластик
- количество секций – 4
- диаметр секций, мм – 22/19/15/12
- диаметр центральной колонны, мм – 20
- максимальная высота штатива, см – 149
- максимальная высота монопода, см – 152
- минимальная высота, см – 41
- длина в сложенном состоянии, см – 41
- крепление головы, дюйм – 3/8 и 1/4 (реверсивный винт)
- диаметр платформы под голову, мм – 40
- размер площадки, мм – 38х50
- резьба на площадке под камеру, дюйм – 1/4
- пузырьковый уровень – есть
- максимальная нагрузка, кг – 6
- вес штатива, кг – 1,2