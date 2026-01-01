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Falcon Eyes RED LINE Pro-614 BH16 штатив
Falcon Eyes RED LINE Pro-614 BH16 штатив
Falcon Eyes RED LINE Pro-614 BH16 штатив
Falcon Eyes RED LINE Pro-614 BH16 штатив
Falcon Eyes RED LINE Pro-614 BH16 штатив
Falcon Eyes RED LINE Pro-614 BH16 штатив
Falcon Eyes RED LINE Pro-614 BH16 штатив
Falcon Eyes RED LINE Pro-614 BH16 штатив

Falcon Eyes RED LINE Pro-614 BH16 штатив

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8980

Falcon Eyes RED LINE Pro-614 BH16 – четырехсекционный штатив-монопод со съемной шаровой головой.

Максимальная высота – 149 см, диаметр верхней секции – 22 мм. Максимальная нагрузка – до 6 кг. Вес штатива – 1,2 кг. Комплектуется чехлом для хранения и переноски.

Описание

Компактный штатив-монопод со съемной шаровой головой. Шаровая голова обладает высокой прочностью и прецизионным исполнением, установив усилие зажима на близком к максимальному уровню, вращение шара происходит плавно и без "рывков". Фиксатор горизонтального панорамирования работает независимо и управляет поворотом головки относительно основания с нанесенной шкалой. Фиксатор шара имеет высокий блокирующий крутящий момент, что позволяет выдерживать большую нагрузку и надежно удерживать голову с оборудованием.

В конструкции штатива предусмотрена реверсивная центральная колонна. Она позволяет проводить съемку с максимально низкой точки. Для точной настройки высоты под рост, конструкцией предусмотрена регулировка центральной колонны с прочной фиксацией цанговым зажимом, снизу колонны находится крюк для груза-противовеса.

Одна из ног штатива съемная, если ее соединить с центральной колонной и головой, можно получить монопод, который незаменим в репортажных съемках при необходимости интенсивного передвижения.

Секции штатива и штативная голова изготовлены из прочного алюминиевого сплава, а зажимы секций из ABS-пластика, эти материалы позволяют использовать штатив при неблагоприятных погодных условиях.

Технические характеристики:

  • материал – алюминий и ABS-пластик
  • количество секций – 4
  • диаметр секций, мм – 22/19/15/12
  • диаметр центральной колонны, мм – 20
  • максимальная высота штатива, см – 149
  • максимальная высота монопода, см – 152
  • минимальная высота, см – 41
  • длина в сложенном состоянии, см – 41
  • крепление головы, дюйм – 3/8 и 1/4 (реверсивный винт)
  • диаметр платформы под голову, мм – 40
  • размер площадки, мм – 38х50
  • резьба на площадке под камеру, дюйм – 1/4
  • пузырьковый уровень – есть
  • максимальная нагрузка, кг – 6
  • вес штатива, кг – 1,2

Комплектация

  • Штатив Falcon Eyes RED LINE Pro-614 BH16.
  • Чехол.
  • Шестигранный ключ 4 мм.
  • Шестигранный ключ 2,5 мм.
  • Руководство по эксплуатации.

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