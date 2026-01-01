Falcon Eyes RED LINE Pro-614 BH16 штатив

Описание

Компактный штатив-монопод со съемной шаровой головой. Шаровая голова обладает высокой прочностью и прецизионным исполнением, установив усилие зажима на близком к максимальному уровню, вращение шара происходит плавно и без "рывков". Фиксатор горизонтального панорамирования работает независимо и управляет поворотом головки относительно основания с нанесенной шкалой. Фиксатор шара имеет высокий блокирующий крутящий момент, что позволяет выдерживать большую нагрузку и надежно удерживать голову с оборудованием.

В конструкции штатива предусмотрена реверсивная центральная колонна. Она позволяет проводить съемку с максимально низкой точки. Для точной настройки высоты под рост, конструкцией предусмотрена регулировка центральной колонны с прочной фиксацией цанговым зажимом, снизу колонны находится крюк для груза-противовеса.

Одна из ног штатива съемная, если ее соединить с центральной колонной и головой, можно получить монопод, который незаменим в репортажных съемках при необходимости интенсивного передвижения.

Секции штатива и штативная голова изготовлены из прочного алюминиевого сплава, а зажимы секций из ABS-пластика, эти материалы позволяют использовать штатив при неблагоприятных погодных условиях.