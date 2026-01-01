Falcon Eyes LifePOD DIGI-PRO штатив

Компактный алюминиевый штатив со съемным адаптером для установки смартфона, рассчитан для использования с легким оборудованием.
Ножки и центральная колонна штатива пятисекционные, их диаметр составляет 21, 17, 15, 12 и 9 мм. Шарнирные соединения ножек и шаровой шарнир головы штатива выполнены на прецизионном CNC оборудовании.
Алюминиевый адаптер для смартфона предназначен для установки устройств шириной от 58 до 96 мм. Винтовой зажим надежно зафиксирует смартфон, а резиновые накладки на лапках адаптера предотвратят появление механических повреждений на его корпусе.
На одной из лапок адаптера находится закладная гайка с резьбой 1/4“ для крепления на голове штатива. На другой предусмотрен пузырьковый уровень.
Шаровая голова обладает высокой прочностью и прецизионным исполнением. Фиксатор шара имеет высокий блокирующий крутящий момент, что позволяет выдерживать нагрузку и надежно удерживать голову с установленным оборудованием. Усилие затяжки фиксатора регулируется. На основании головы штатива нанесена шкала от 0 до 360 градусов.
Реверсивная центральная пятисекционная колонна позволяет проводить съемку с максимально низкой точки. Для точной настройки высоты, конструкцией предусмотрена регулировка центральной колонны с прочной фиксацией цанговым зажимом, снизу колонны находится металлический крюк для груза-противовеса.
Также центральная колонна может служить селфи-палкой. Для этого нужно произвести всего несколько действий, полностью ослабить цанговый зажим и открутить крюк для противовеса. Максимальная длина селфи-палки - 85 см.
Фиксация длины ножек и длины центральной колонны осуществляется поворотом вокруг своей оси - без клипс и без поворотных замков.
Ноги штатива имеют возможность регулировки угла наклона. Для этой цели предусмотрены специальные защелки, которые фиксируют угол наклона каждой ноги в трех положениях 22, 50, 85 градусов.
Фиксация ног штатива под разным углом дает возможность использовать в качестве опоры ступени, камни и другие сложные поверхности, а также проводить съемку с нижней точки.
Резиновые наконечники на ногах придают штативу дополнительную устойчивость и противодействуют появлению царапин на поверхности пола. Диаметр наконечников 29 мм. Вращением этих наконечников достигается надежная фиксация ножек на выбранной высоте.
На двух ножках штатива, для удобства удержания предусмотрены резиновые накладки-рукава.
Для хранения и транспортировки предусмотрен тканевый чехол.
Характеристики:
- максимальная нагрузка - 1 кг
- количество секций - 5
- диаметр секций штатива - 21, 17, 15, 12 и 9 мм
- максимальная высота штатива - 161 см
- минимальная высота штатива - 25 см
- максимальная длина селфи-палки - 85 см
- длина в сложенном виде - 26 см
- штативная голова - да
- быстросъемная площадка - нет
- пузырьковый уровень - на адаптере для смартфона
- тип усиления штатива - металлический крюк для груза
- материал штатива - алюминий