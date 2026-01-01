Falcon Eyes LifePOD DIGI-PRO штатив

Описание

Компактный алюминиевый штатив со съемным адаптером для установки смартфона, рассчитан для использования с легким оборудованием.

Ножки и центральная колонна штатива пятисекционные, их диаметр составляет 21, 17, 15, 12 и 9 мм. Шарнирные соединения ножек и шаровой шарнир головы штатива выполнены на прецизионном CNC оборудовании.

Алюминиевый адаптер для смартфона предназначен для установки устройств шириной от 58 до 96 мм. Винтовой зажим надежно зафиксирует смартфон, а резиновые накладки на лапках адаптера предотвратят появление механических повреждений на его корпусе.

На одной из лапок адаптера находится закладная гайка с резьбой 1/4“ для крепления на голове штатива. На другой предусмотрен пузырьковый уровень.

Шаровая голова обладает высокой прочностью и прецизионным исполнением. Фиксатор шара имеет высокий блокирующий крутящий момент, что позволяет выдерживать нагрузку и надежно удерживать голову с установленным оборудованием. Усилие затяжки фиксатора регулируется. На основании головы штатива нанесена шкала от 0 до 360 градусов.

Реверсивная центральная пятисекционная колонна позволяет проводить съемку с максимально низкой точки. Для точной настройки высоты, конструкцией предусмотрена регулировка центральной колонны с прочной фиксацией цанговым зажимом, снизу колонны находится металлический крюк для груза-противовеса.

Также центральная колонна может служить селфи-палкой. Для этого нужно произвести всего несколько действий, полностью ослабить цанговый зажим и открутить крюк для противовеса. Максимальная длина селфи-палки - 85 см.

Фиксация длины ножек и длины центральной колонны осуществляется поворотом вокруг своей оси - без клипс и без поворотных замков.

Ноги штатива имеют возможность регулировки угла наклона. Для этой цели предусмотрены специальные защелки, которые фиксируют угол наклона каждой ноги в трех положениях 22, 50, 85 градусов.

Фиксация ног штатива под разным углом дает возможность использовать в качестве опоры ступени, камни и другие сложные поверхности, а также проводить съемку с нижней точки.

Резиновые наконечники на ногах придают штативу дополнительную устойчивость и противодействуют появлению царапин на поверхности пола. Диаметр наконечников 29 мм. Вращением этих наконечников достигается надежная фиксация ножек на выбранной высоте.

На двух ножках штатива, для удобства удержания предусмотрены резиновые накладки-рукава.

Для хранения и транспортировки предусмотрен тканевый чехол.

Характеристики: