Falcon Eyes Green Line 1718C BHS-15 штатив

В конструкции штатива применены материалы, которые позволяют использовать его в неблагоприятных погодных условиях. Мягкие накладки, расположенные на каждой ноге, позволят комфортно работать даже в холодное время года. Штатив поставляется в комплекте с сумкой и наплечным ремнем, сумка изготовлена из плотного водоотталкивающего материала, который защищает штатив от случайных повреждений.
Характеристики:
- Максимальная нагрузка - 15кг
- Максимальная высота - 1718 мм
- Минимальная высота - 470 мм
- Длина в сложенном виде - 485 мм
- Количество секций ног - 4
- Тип фиксации ног цанговый
- Диаметр трубок ног - 28/25/22/19 мм
- Центральная колонна есть, съемная, Ø27 мм
- Винт для установки головки - 1/4", 3/8" (реверсивный)
- Диаметр основания - 49 мм
- Диаметр шара - 36 мм
- Винт для установки камеры - 1/4"
- Быстросъемная площадка есть
- Размер площадки - м42х50 мм
- Материал штатива карбон
- Материал головки алюминиевый сплав
- Температурный диапазон от -20°C до +40°C
- Вес штатива с головкой - 1.5 кг
- Вес штатива в чехле - 1.7 кг
- Вес в упаковке - 2.0 кг
- Размер упаковки - 500х115х115 мм