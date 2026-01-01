Falcon Eyes Green Line 1575C BHS-12 штатив

Артикул: DAN-8843

Falcon Eyes Green Line 1575С BHS-12– штатив с ногами и центральной колонной из карбона для камер весом до 12 кг. Максимальная рабочая высота 1575 мм. Благодаря механизму обратного складывания ног, штатив имеет компактные размеры и сможет поместиться даже в походную сумку, длина в сложенном виде составляет 440 мм. Детали из карбона делают штатив легче - вес штатива с шаровой головкой составляет всего 1,3 кг, а также обеспечивают длительный период эксплуатации без потери товарного вида. Подойдет для тех, кому нужен легкий, универсальный, устойчивый и высокий штатив с большой нагрузочной способностью.