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Falcon Eyes Green Line 1575C BHS-12 штатив
Falcon Eyes Green Line 1575C BHS-12 штатив
Falcon Eyes Green Line 1575C BHS-12 штатив
Falcon Eyes Green Line 1575C BHS-12 штатив
Falcon Eyes Green Line 1575C BHS-12 штатив
Falcon Eyes Green Line 1575C BHS-12 штатив
Falcon Eyes Green Line 1575C BHS-12 штатив
Falcon Eyes Green Line 1575C BHS-12 штатив

Falcon Eyes Green Line 1575C BHS-12 штатив

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8843

Falcon Eyes Green Line 1575С BHS-12– штатив с ногами и центральной колонной из карбона для камер весом до 12 кг. Максимальная рабочая высота 1575 мм. Благодаря механизму обратного складывания ног, штатив имеет компактные размеры и сможет поместиться даже в походную сумку, длина в сложенном виде составляет 440 мм. Детали из карбона делают штатив легче - вес штатива с шаровой головкой составляет всего 1,3 кг, а также обеспечивают длительный период эксплуатации без потери товарного вида. Подойдет для тех, кому нужен легкий, универсальный, устойчивый и высокий штатив с большой нагрузочной способностью.

Описание

Шаровая головка отличается высокой прочностью и прецизионным исполнением. Все движения площадки с камерой происходят плавно и без рывков.Регулировка центральной колонны по высоте добавляет гибкости при съемке. Снизу колонны находится крюк для груза-противовеса, положение колонны прочно фиксируется цанговым зажимом. Центральная колонна съемная, это позволяет установить камеру в самое нижнее положение при съемке, перевернув колонну головкой вниз.В конструкции штатива применены материалы, которые позволяют использовать его в неблагоприятных погодных условиях.

  • Характеристики:
  • Максимальная нагрузка - 12кг
  • Максимальная высота - 1575 мм
  • Минимальная высота - 440 мм
  • Длина в сложенном виде - 440 мм
  • Количество секций ног - 4
  • Тип фиксации ног цанговый
  • Диаметр трубок ног - 25/22/19/16 мм
  • Центральная колонна есть, съемная, Ø24 мм
  • Винт для установки головки - 1/4", 3/8" (реверсивный)
  • Диаметр основания - 41 мм
  • Диаметр шара - 30 мм
  • Угол наклона головки - +40°/ -90° паз
  • Винт для установки камеры - 1/4"
  • Размер площадки - 42х50 мм
  • Диапазон перемещения площадки - 20 мм
  • Материал штатива карбон
  • Материал головки алюминиевый сплав
  • Температурный диапазон от -20°C до +40°C
  • Вес штатива с головкой - 1.3 кг
  • Вес штатива в чехле - 1.5 кг
  • Вес в упаковке - 1.7 кг
  • Размер упаковки - 460х115х115 мм

Комплектация

  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1575С BHS-12
  • Чехол для хранения и переноски
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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