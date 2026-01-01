Falcon Eyes Cinema PRO VT-1695 штатив

Описание

Универсальный четырехсекционный алюминиевый штатив с выдвижной центральной колонной и механизмом реверсивного складывания ножек - для компактности при транспортировке. Ножки штатива изготовлены из алюминиевых трубок (диаметр 26, 23, 20 и 13 мм), а клипсовые зажимы секций - из ABS пластика.

Одна из ног штатива съемная, соединив ее с центральной колонной и головой можно получить монопод высотой от 50 до 142 см.

Съемная голова обладает высокой прочностью и прецизионным исполнением. Винтовое крепление головы имеет резьбу 3/8". В основании ее расположен винтовой фиксатор горизонтального панорамирования. Слева на корпусе головы расположен винтовой фиксатор угла наклона.

Голова оснащена быстросъемной площадкой с противоскользящими накладками и предохранителем, предотвращающим ее выпадание. На площадке расположены винты с резьбой 1/4" и 3/8". Размер площадки 89х44 мм.

Рукоятка может устанавливаться как слева так и справа от головы. Рукоятка крепится к головке через зубчатое соединение, что полностью исключает люфт и прокручивание. Длина рукоятки - 32 см.

Для предотвращения жесткого удара при складывании центральной колонны, под площадкой предусмотрен амортизатор в виде эластичного кольца. В основании колонны находится съемный крюк для груза.

Фиксация положения высоты колонны осуществляется зажимным кольцом. Для исключения проворачивания центральной колонны во время горизонтального панорамирования по всей ее длине сделан паз, в который входит фиксирующий палец, находящийся в узле крепления ножек.

Ножки штатива имеют фиксаторы угла наклона. Селекторы угла расстановки ног позволяют зафиксировать каждую ногу на любом из трех заданных углов независимо друг от друга, это обеспечивает большую гибкость для позиционирования камеры и дает возможность использовать в качестве опоры ступени, камни или другие сложные поверхности, а также проводить съемку с нижней точки.

Съемная ножка штатива снабжена накладкой-рукавом из вспененного материала. Это обеспечивает комфортное удержание штатива в холодное время года. На концах штативных ног размещены съемные пятки с резиновыми наконечниками.

Штатив оборудован пузырьковым уровнем, который установлен в основании головки.

Для удобной транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой-чехлом на молнии с регулируемым по длине наплечным ремнем.

Характеристики: