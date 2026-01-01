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Falcon Eyes Arctic Line 817 SBH-8x штатив

Falcon Eyes Arctic Line 817 SBH-8x штатив

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6027

Falcon Eyes Arctic Line 817 SBH-8x – профессиональный штатив. Изготовлен из легких и высококачественных материалов. С помощью данной модели фотограф может получить качественные и четкие снимки практически в любых условиях.

Описание

Серия ARCTIC LINE – это компактные, эргономичные и легкие штативы, рассчитанные для больших нагрузок и длительной эксплуатации. Особенностью этих штативов являются алюминиевые цанговые замки, реверсивные ноги, оборачиваемая центральная колонна и специальное износостойкое покрытие. Подходят для использования в продолжительных поездках, где необходимо сочетание таких свойств, как возможность быстрой подготовки к работе, малый вес и высокая прочность всех узлов. Прецизионно исполненные штативы серии Arctic Line удовлетворят запросы даже самых требовательных фотографов.

Falcon Eyes Arctic Line 817 SBH-8x – старшая модель линейки Arctic Line – штатив со съемной шаровой головой, рассчитан для использования с камерами весом до 8 кг. Цанговые зажимы быстро и надежно соединяют между собой 4 секции ног. На основании штатива расположено крепление для ремня. В комплекте сумка для хранения и транспортировки. Максимальная высота - 1660 мм, длина в сложенном виде - 460 мм. Вес штатива с головой - 1,92 кг.

Реверсивная центральная колонна может быть перевернута, что позволит проводить макросъемку или предметную съемку с минимальной высоты. Для точной настройки высоты штатива, конструкцией предусмотрена регулировка высоты центральной колонны с прочной фиксацией цанговым зажимом, снизу колонны находится подпружиненный крюк для груза-противовеса. На площадке для головы находится двусторонний винт с резьбами 1/4" и 3/8".

Новый дизайн штатива предусматривает возможность реверсивного складывания ног. Поворачивающиеся на 180 градусов ноги уменьшают размер штатива в сложенном виде. Мягкие поролоновые накладки на ногах позволят комфортно работать даже в холодное время года.

Стопорные элементы с ребристой поверхностью, препятствующей скольжению, имеют плавный ход и надежно фиксируют положение ноги. Специальные защелки ограничивают угол наклона каждой ноги в трех положениях. Фиксация ног штатива под разным углом дает возможность использовать в качестве основания ступени, камни и другие сложные поверхности, а также проводить съемку с нижних точек.

Резиновые наконечники на концах ног (съемные, возможна установка шипов) придают штативу дополнительную устойчивость, противодействуют скольжению и появлению царапин на поверхности пола.

Пузырьковый уровень, установленный на основании штатива, поможет выставить штатив по горизонту.

Arctic Line 817 SBH-8x комплектуется профессиональной шаровой головой, которая обладает высокой прочностью и высокоточным исполнением – все вращения происходят плавно и без рывков. Особенностью данной головы является наличие независимого фиксатора горизонтального панорамирования со шкалой проградуированной в градусах и дополнительная рукоятка для регулировки преднатяжения шара, которая позволяет регулировать силу сопротивления при повороте головы.

Быстросъемная площадка (размер 70х44 мм) оборудована предохранителем от выскальзывания при случайном ослаблении зажима. Два скрытых выдвигаемых фиксатора на площадке предотвратят скольжение камеры при вертикальной съемке. Винт для камеры 1/4".

Двухосевой цилиндрический пузырьковый уровень, встроенный в адаптер быстросъемных площадок, поможет правильно выставить камеру по горизонтали и вертикали.

Паз в основании шара дает возможность управления наклоном камеры до 90 градусов для съемки в портретном режиме.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 8
  • количество секций – 4
  • диаметр секций штатива, мм – 25/22/19/16
  • диаметр центральной колонны, мм – 24
  • максимальная высота с центральной колонной, мм – 1660
  • минимальная высота, мм – 450
  • длина в сложенном виде, мм – 460
  • штативная голова – шаровая, сменная
  • диаметр платформы под голову, мм – 43
  • резьба на платформе под голову – 3/8" и 1/4"
  • резьба на площадке под камеру – 1/4"
  • быстросъемная площадка – да
  • размер площадки, мм – 70х44
  • пузырьковый уровень – есть
  • тип усиления штатива – подпружиненный крюк для груза-противовеса
  • материал штатива – алюминиевый сплав
  • материал зажимов-фиксаторов штатива – алюминиевый сплав, эластомер
  • вес штатива (с головой), кг – 1,92

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