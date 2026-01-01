Falcon Eyes Arctic Line 412 SBH-4x штатив

Описание

Серия ARCTIC LINE – это компактные, эргономичные и легкие штативы, рассчитанные для больших нагрузок и длительной эксплуатации. Особенностью этих штативов являются алюминиевые цанговые замки, реверсивные ноги и центральная колонна, специальное износостойкое покрытие. Подходят для использования в продолжительных поездках, где необходимо сочетание таких свойств, как возможность быстрой подготовки к работе, малый вес и высокая прочность всех узлов. Прецизионно исполненные штативы серии Arctic Line удовлетворят запросы даже самых требовательных фотографов.

Arctic Line 412 SBH-4x – младший представитель линейки Arctic Line - штатив со съемной шаровой головой, рассчитан для использования с камерами весом до 4 кг. Цанговые зажимы быстро и надежно соединяют между собой секции. 5 секций ног обеспечивают штативу максимально компактные размеры в сложенном виде - длина в сложенном виде всего 320 мм, штатив сможет поместиться даже в небольшую походную сумку. Максимальная высота – 1260 мм. Вес штатива с головой - 1,41 кг.

Реверсивная центральная колонна может быть перевернута, что позволит проводить макросъемку или предметную съемку с минимальной высоты. Для точной настройки высоты штатива, конструкцией предусмотрена регулировка высоты центральной колонны с прочной фиксацией цанговым зажимом, снизу колонны находится подпружиненный крюк для груза-противовеса. На площадке для головы находится двусторонний винт с резьбами 1/4" и 3/8".

Новый дизайн штатива предусматривает возможность реверсивного складывания ног. Поворачивающиеся на 180 градусов ноги уменьшают размер штатива в сложенном виде. Мягкая поролоновая накладка, расположенная на одной ноге, позволит комфортно работать даже в холодное время года.

Стопорные элементы с покрытием SoftTouch имеют плавный ход и надежно фиксируют положение ноги. Специальные защелки ограничивают угол наклона каждой ноги в трех положениях. Фиксация ног штатива под разным углом дает возможность использовать в качестве основания ступени, камни и другие сложные поверхности, а также проводить съемку с нижних точек.

Резиновые несъемные наконечники на ногах придают штативу дополнительную устойчивость, противодействуют скольжению и появлению царапин на поверхности пола.

Пузырьковый уровень, установленный на основании штатива, поможет выставить штатив по горизонту.

Arctic Line 412 SBH-4x комплектуется шаровой головой, которая обладает высокой прочностью и высокоточным исполнением – все вращения происходят плавно и без рывков. Особенностью шаровой головы является возможность контролировать все оси движения одним замком с функцией управления плавностью хода – это дает возможность контролировать скорость и точность позиционирования камеры. Данный тип головы позволяет быстро и легко установить камеру в необходимом направлении. Паз в основании шара дает возможность управления наклоном камеры до 90 градусов для съемки в портретном режиме. Быстросъемная площадка (размер 45х44 мм) оборудована предохранителем от выскальзывания при случайном ослаблении зажима.

Характеристики: