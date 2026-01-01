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Falcon Eyes StudioStand 806 штатив-колонна
Falcon Eyes StudioStand 806 штатив-колонна
Falcon Eyes StudioStand 806 штатив-колонна
Falcon Eyes StudioStand 806 штатив-колонна
Falcon Eyes StudioStand 806 штатив-колонна
Falcon Eyes StudioStand 806 штатив-колонна
Falcon Eyes StudioStand 806 штатив-колонна
Falcon Eyes StudioStand 806 штатив-колонна
Falcon Eyes StudioStand 806 штатив-колонна

Falcon Eyes StudioStand 806 штатив-колонна

Falcon Eyes
Артикул: DAN-4167

Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806.

Штатив с горизонтальной штангой, наклонно-поворотной 3D-головой, столиком и лотком для аксессуаров. Максимальная рабочая высота - 198 см, максимальная нагрузка - 20 кг, вес - 59,1 кг.

Описание

Штатив представляет собой стальную трубу диаметром 75 мм, которая с помощью фланцевого соединения монтируется на основание.
Муфта в сборе с двумя горизонтальными штангами оснащена противовесом, который обеспечивает плавность ее хода по вертикали. Механизм противовеса находится внутри трубы, снаружи находится его ременная передача, прикрытая металлическим кожухом. Позиция муфты на колонне фиксируется поджимным винтом с зажимным штурвалом. Верхнее положение муфты ограничено металлическим кольцом на колонне.

На горизонтальные штанги монтируются металлический столик (25,5х35,5 см) и поворотно-наклонная голова для установки необходимого оборудования. Максимальный ход головки по штанге составляет 236 мм.

Так же к горизонтальным штангам-консолям можно прикрепить лоток для аксессуаров.

Для удобства передвижения по студии штатив установлен на 3 колеса диаметром 100 мм. Колеса снабжены тормозом.

Характеристики:

  • полезная нагрузка - 20 кг
  • высота колонны - 198 см
  • диаметр колонны - 7,5 см
  • рабочая высота горизонтальных штанг – 45-175 см
  • длина горизонтальной штанги - 31 см
  • размах штанг в сборе - 75 см
  • диаметр колеса - 10 см
  • вес штатива-колонны в сборе - 59,1 кг

Комплектация

  • Основание с 3 колесами. 
  • Труба-колонна.
  • Горизонтальная штанга (консоль) - 2 шт.   
  • Наклонно-поворотная головка.
  • Винт крепления головки.
  • Столик.
  • Винт крепления столика.
  • Лоток.
  • Кронштейн лотка.
  • Комплект регулировочных шайб. 
  • Руководство по эксплуатации.

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