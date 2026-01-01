Falcon Eyes StudioStand 806 штатив-колонна

Описание

Штатив представляет собой стальную трубу диаметром 75 мм, которая с помощью фланцевого соединения монтируется на основание.

Муфта в сборе с двумя горизонтальными штангами оснащена противовесом, который обеспечивает плавность ее хода по вертикали. Механизм противовеса находится внутри трубы, снаружи находится его ременная передача, прикрытая металлическим кожухом. Позиция муфты на колонне фиксируется поджимным винтом с зажимным штурвалом. Верхнее положение муфты ограничено металлическим кольцом на колонне.

На горизонтальные штанги монтируются металлический столик (25,5х35,5 см) и поворотно-наклонная голова для установки необходимого оборудования. Максимальный ход головки по штанге составляет 236 мм.

Так же к горизонтальным штангам-консолям можно прикрепить лоток для аксессуаров.

Для удобства передвижения по студии штатив установлен на 3 колеса диаметром 100 мм. Колеса снабжены тормозом.

Характеристики: