Артикул: DAN-9342

E-IMAGE EK780 Plus штатив для видеокамер с головой.

Профессиональный штатив EK780 обеспечивает устойчивость и плавность работы при съёмке на цифровые зеркальные камеры и камкодеры. Жидкостная головка с чашей 75мм c фиксированным противовесом выдерживает нагрузку до 6кг. Пластиковые фиксаторы облегчают вес штатива, а резиновые наконечники ножек предотвращают их скольжение и препятствуют повреждениям поверхностей, на которые устанавливается штатив. Чехол в комплекте.