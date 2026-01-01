Характеристики:
- Жидкостная головка EH780 PLUS
- Штатив GA102S
- Распорка GS01 на среднем уровне
- Допустимая нагрузка - 6 кг
- Размер чаши - 75 мм
- Высота мин. - 77 см
- Высота макс. - 163.5 см
- Длина в сложенном виде - 78.5 см
- Вес - 4,9 кг
- Чехол - SC-1
Москва
Малая Семеновская 3с6
E-IMAGE EK780 Plus штатив для видеокамер с головой.
Профессиональный штатив EK780 обеспечивает устойчивость и плавность работы при съёмке на цифровые зеркальные камеры и камкодеры. Жидкостная головка с чашей 75мм c фиксированным противовесом выдерживает нагрузку до 6кг. Пластиковые фиксаторы облегчают вес штатива, а резиновые наконечники ножек предотвращают их скольжение и препятствуют повреждениям поверхностей, на которые устанавливается штатив. Чехол в комплекте.
Характеристики:
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