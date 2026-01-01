E-IMAGE EI-7050-AA штатив для видеокамер с головой и максимальной высотой 149 см

Описание

Штатив предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 4 кг. Ножки изготовлены из алюминиевых трубок, винты зажимов секций - из металла и прочного ABS-пластика. Максимальная высота - 149,5 см, минимальная рабочая высота - 77,5 см.

Ножки штатива вилочного типа. Секции ног надежно фиксируются винтовыми зажимами. На концах штативных ног размещены парные шипы, на которые надеваются резиновые башмаки. Таким образом, можно выбрать необходимый тип опоры для различных условий съемки.

Для усиления штатива используется средняя растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться.

Для удобной транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой-чехлом.

Характеристики: