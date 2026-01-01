E-IMAGE EG15A2 штатив для видеокамер с головой и максимальной высотой 177 см

Штатив предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 15 кг. Ножки изготовлены из металлических трубок, клипсы зажимов секций - из прочного ABS-пластика. Максимальная высота - 177 см, минимальная рабочая высота - 63,5 см.
Ножки штатива вилочного типа. Секции ног надежно фиксируются клипсовыми замками. Для усиления штатива используется нижняя растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться.
Для удобной транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой-чехлом.
Характеристики:
- максимальная нагрузка - 15 кг
- количество секций - 3
- максимальная высота штатива - 177 см
- минимальная высота штатива - 63,5 см
- длина в сложенном виде - 91,5 см
- диаметр шаровой базы - 100 мм
- тип зажимов секций - клипсовые
- материал ножек - алюминий
- материал зажимов - ABS-пластик
- тип усиления штатива - нижняя растяжка
- штативная голова - флюидная, съемная
- горизонтальное панорамирование - 360 град.
- вес - 8,9 кг