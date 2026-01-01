E-IMAGE EG15A2 штатив для видеокамер с головой и максимальной высотой 177 см

Описание

Штатив предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 15 кг. Ножки изготовлены из металлических трубок, клипсы зажимов секций - из прочного ABS-пластика. Максимальная высота - 177 см, минимальная рабочая высота - 63,5 см.

Ножки штатива вилочного типа. Секции ног надежно фиксируются клипсовыми замками. Для усиления штатива используется нижняя растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться.

Для удобной транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой-чехлом.

Характеристики: