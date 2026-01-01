E-IMAGE EI7502 Baby Tripod L видеоштатив настольный

Характеристики:
- Длина в сложенном виде - 47 см
- Максимальная высота - 70 см
- Минимальная высота - 38 см
- Вес - 4 кг
- Чаша - 75 / 100 мм
- Нагрузка - 50 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
E-IMAGE Baby Tripod L видеоштатив настольный.
Штатив изготовлен из алюминиевого сплава. Разработан для съемки под низким углом и обладает высокой устойчивостью. Чаша (75 мм и 100 мм) позволяет использовать штативные головы различных видов. Распорка на нижнем уровне и сменные резиновые накладки на ножках.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter