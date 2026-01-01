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E-IMAGE EI7502 Baby Tripod L видеоштатив настольный
E-IMAGE EI7502 Baby Tripod L видеоштатив настольный

E-IMAGE EI7502 Baby Tripod L видеоштатив настольный

E-IMAGE
Артикул: DAN-9340

E-IMAGE Baby Tripod L видеоштатив настольный.

Штатив изготовлен из алюминиевого сплава. Разработан для съемки под низким углом и обладает высокой устойчивостью. Чаша (75 мм и 100 мм) позволяет использовать штативные головы различных видов. Распорка на нижнем уровне и сменные резиновые накладки на ножках.

Описание

Характеристики:

  • Длина в сложенном виде - 47 см
  • Максимальная высота - 70 см
  • Минимальная высота  - 38 см
  • Вес - 4 кг
  • Чаша - 75 / 100 мм
  • Нагрузка - 50 кг

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