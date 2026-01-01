E-IMAGE EI7502 Baby Tripod L видеоштатив настольный

Артикул: DAN-9340

E-IMAGE Baby Tripod L видеоштатив настольный.

Штатив изготовлен из алюминиевого сплава. Разработан для съемки под низким углом и обладает высокой устойчивостью. Чаша (75 мм и 100 мм) позволяет использовать штативные головы различных видов. Распорка на нижнем уровне и сменные резиновые накладки на ножках.