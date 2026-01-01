Cullmann штатив с головой REVOMAX 535 RW30

Артикул: OLE-0637

Cullmann REVOMAX 535 RW30 – алюминиевый четырехсекционный штатив для фото- и видеокамер весом до 6 кг. Оснащен 3D-головой со съемной площадкой REVOMAX RW30. Высота штатива варьируется от 29 до 159 см, длина в собранном виде – 57 см. Вес, кг – 1,95.