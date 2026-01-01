images
images
images
images
images
images
Cullmann NEOMAX 260 штатив с шаровой головой
Cullmann NEOMAX 260 штатив с шаровой головой
Cullmann NEOMAX 260 штатив с шаровой головой
Cullmann NEOMAX 260 штатив с шаровой головой
Cullmann NEOMAX 260 штатив с шаровой головой
Cullmann NEOMAX 260 штатив с шаровой головой

Cullmann NEOMAX 260 штатив с шаровой головой

Cullmann
Артикул: NVF-8791

Cullmann NEOMAX 260 – пятисекционный штатив с шаровой головой.

Штатив оборудован центральной колонной с карабином для подвешивания на рюкзак или посной ремень. Максимальная нагрузка – 3 кг. Максимальная высота – 128 см. Вес – 0,68 кг.

Описание

Благодаря малому габаритному размеру всего 28,5 см, штатив удобен для путешествий и повседневного ношения. Ноги штатива выдвигаются телескопически и имеют 3 положения регулировки. Установленная шаровая голова полностью изготовлена ​​из алюминия и анодирована для защиты от царапин и воздействия окружающей среды.При рабочей нагрузке 3 кг этот штатив отлично подойдет для съемок в паре с системной камерой или зеркальной камерой небольшого размера.

Характеристики:

  • вес, кг – 0,680
  • максимальная нагрузка, кг – 3
  • максимальная высота, см – 128
  • минимальная высота, см – 11
  • в сложенном состоянии, см – 28,5 

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

YongNuo FJ-SW1202000E сетевой адаптер 12В 2А 24Вт
YongNuo FJ-SW1202000E сетевой адаптер 12В 2А 24Вт
YongNuo FJ-SW1202000E сетевой адаптер 12В 2А 24Вт
Арт. DAN-1170
YongNuo FJ-SW1202000E сетевой адаптер 12В 2А 24Вт
Наличие
в наличии 4-10 шт

YongNuo FJ-SW1202000E - сетевой адаптер для светодиодных осветителей YongNuo.

Адаптер выполнен в корпусе из ударопрочного пластика с энергоэффективной электронной схемой. Кабель длиной 1,9 м повышает удобство его использования. Сетевой выход 12 вольт 2000 mа. Совместимость: YN300III, YN216, YN1410, YN300AIR, YN160III, YN168, YN360.


1 400 ₽
В корзину
QZSD Q555 компактный штатив-трансформер с шаровой головой
QZSD Q555 компактный штатив-трансформер с шаровой головой
QZSD Q555 компактный штатив-трансформер с шаровой головой
Арт. DAN-3413
QZSD Q555 компактный штатив-трансформер с шаровой головой
Наличие
в наличии 1-3 шт

Компактный штатив-трансформер QZSD Q555 с шаровой головой.

Рекомендуется для спортивной, репортажной фотосъемки, а также в качестве универсального штатива для фотографа. Максимальная высота - 138 см, в сложенном виде - 36 см. Максимальная нагрузка - до 5 кг. Материал - алюминий.

6 340 ₽
В корзину
YongNuo YN300III LED 5500К осветитель светодиодный
YongNuo YN300III LED 5500К осветитель светодиодный
Арт. DAN-1089
YongNuo YN300III LED 5500К осветитель светодиодный
Наличие
более 10 шт

YongNuo LED YN-300III - осветитель светодиодный с цветовой температурой 5500K.

Осветитель выполнен в легком и тонком корпусе, обеспечивает мягкий свет и широкий угол освещения, также обладает высоким индексом цветопередачи. Источник освещения - 300 ярких светодиодов постоянного свечения. Можно использовать литийионные аккумуляторы от видеокамер Sony NP серии (NP-FH70, NP-FM55H, NP-F550) и их аналогов (покупаются отдельно).

В отличие от младших моделей YN-300 и YN-300II, у YN-300III есть возможность питания от сети, а также встроенный Bluetooth модуль.

9 100 ₽
В корзину

Видео

СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.