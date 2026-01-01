Cullmann MUNDO 528M black штатив с шаровой головой c функцией монопода черный

Описание

Благодаря габаритному размеру всего 51 см, штатив дает удобную рабочую высоту 183 см. Штатив имеет удобные цанговые зажимы на ногах и 3 положения их угловой регулировки. Установленная шаровая голова со встроенной камерой QRC system полностью изготовлена ​​из алюминия и анодирована для защиты от царапин и воздействия окружающей среды.При рабочей нагрузке 12 кг этот штатив отлично подойдет для съемок тяжелой фотокамерой.

Центральная колонна может быть использованна как полноценный монопод.

Характеристики: