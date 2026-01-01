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Cullmann MUNDO 528M black штатив с шаровой головой c функцией монопода черный
Cullmann MUNDO 528M black штатив с шаровой головой c функцией монопода черный
Cullmann MUNDO 528M black штатив с шаровой головой c функцией монопода черный
Cullmann MUNDO 528M black штатив с шаровой головой c функцией монопода черный

Cullmann MUNDO 528M black штатив с шаровой головой c функцией монопода черный

Cullmann
Артикул: DAN-1236

Cullmann MUNDO 528M black - штатив с шаровой головой c функцией монопода, черный.

Штатив оборудован центральной колонной со встроенным крюком. Максимальная нагрузка - 12 кг. Максимальная высота - 183 см. Вес - 1,9 кг. Цвет - черный.

Описание

Благодаря габаритному размеру всего 51 см, штатив дает удобную рабочую высоту 183 см. Штатив имеет удобные цанговые зажимы на ногах и 3 положения их угловой регулировки. Установленная шаровая голова со встроенной камерой QRC system полностью изготовлена ​​из алюминия и анодирована для защиты от царапин и воздействия окружающей среды.При рабочей нагрузке 12 кг этот штатив отлично подойдет для съемок тяжелой фотокамерой.

Центральная колонна может быть использованна как полноценный монопод. 

Характеристики:

  • вес, г - 1900
  • максимальная нагрузка, кг - 12
  • максимальная высота, см - 183
  • минимальная высота, см - 22
  • в сложенном состоянии, см - 51

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