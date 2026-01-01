Cullmann MUNDO 522TC SmartKit silver штатив с шаровой головой и держателем мобильного телефона

Штатив имеет удобные цанговые зажимы на ногах, телескопическую центральную колонну, 3-положения угловой регулировки ног. Установленная шаровая голова со встроенной камерой QRC system полностью изготовлена из алюминия и анодирована для защиты от царапин и воздействия окружающей среды.При рабочей нагрузке 5 кг, этот штатив отлично подойдет для съемок в паре с системной камерой или компактной зеркальной камерой.
В комплекте со штативом поставляется держатель мобильного телефона.Характеристики:
- вес, – 1160
- максимальная нагрузка, кг – 5
- максимальная высота, см – 135,5
- минимальная высота, см – 17
- в сложенном состоянии, см – 31,5