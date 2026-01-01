Cullmann CROSS 625M CB6.5 штатив-монопод с шаровой головой

Компактный, эргономичный и легкий штатив, рассчитанный для значительных нагрузок и длительной эксплуатации. Особенностью этого штатива является оборачиваемая центральная колонна и специальное износостойкое покрытие. Подходит для использования в продолжительных поездках, где необходимо сочетание таких свойств, как возможность быстрой подготовки к работе, малый вес и высокая прочность всех узлов.
Реверсивная центральная колонна может быть перевернута, что позволит проводить макросъемку или предметную съемку с минимальной высоты. Также она может быть снята и использоваться как полноценный монопод.
Резиновые наконечники на концах ног (съемные, возможна установка шипов, входящих в комплект) придают штативу дополнительную устойчивость, противодействуют скольжению и появлению царапин на поверхности пола.
Пузырьковый уровень, установленный на основании штатива, поможет выставить штатив по горизонту, а защитные накладки из пеноматериала позволят комфортно работать в холодное время года.
Штатив комплектуется шаровой головой, которая обладает высокой прочностью и высокоточным исполнением - все вращения происходят плавно и без рывков.
Характеристики:
- максимальная нагрузка, кг - 6
- количество секций - 4
- максимальная высота, мм - 1720
- минимальная высота, мм - 250
- длина в сложенном виде, мм - 440
- штативная голова - шаровая
- пузырьковый уровень - есть
- материал штатива - алюминиевый сплав
- вес штатива, кг - 1.85