Cullmann ALPHA 2800 штатив с видеоголовой

Штатив АЛЬФА 2800 имеет отличное соотношение цена-качество и станет идеальным выбором начинающих фотографов. Ноги штатива выполнены из анодированного алюминия. Штатив также имеет надежные съемные резиновые наконечники для ножек, удобную регулировку выдвижной центральной колонны с помощью рукоятки и компактную голову с тремя степенями свободы движения со встроенным быстроразъемным соединением.
Дополнительную стабильность гарантирует центральная распорка, которая может быть заблокирована при помощи винтов в любом желаемом положении. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.
Характеристики:
- тип головки – видео
- рабочая высота, см – 184,5
- в сложенном состоянии, см – 67,5
- материал – алюминий
- максимальная нагрузка, кг – 2,5
- вес, кг – 1,250