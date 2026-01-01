Cullmann ALPHA 1000 штатив с адаптером для смартфона

Штатив АЛЬФА 1000 имеет отличное соотношение цена-качество и является идеальным первоначальным выбором для начинающих фотографов. Ноги штатива выполнены из анодированного алюминия. Штатив также имеет надежные съемные резиновые наконечники для ножек, удобную регулировку выдвижной центральной колонны и компактную голову с тремя степенями свободы движения со встроенным быстроразъемным соединением.
Дополнительную стабилизацию гарантирует центральная распорка. Штатив подходит для работы с небольшими DSLR и видеокамерами.
Для удобства переноски и хранения штатив комплектуется сумкой.
Характеристики:
- тип головки - видео
- количество секций ног - 4
- рабочая высота - 106
- в сложенном состоянии - 37 см
- материал - алюминий
- максимальная нагрузка - 1 кг
- вес - 0,78 кг