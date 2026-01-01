images
images
images
images
images
images
images
Cullmann ALPHA 1000 штатив с адаптером для смартфона
Cullmann ALPHA 1000 штатив с адаптером для смартфона
Cullmann ALPHA 1000 штатив с адаптером для смартфона
Cullmann ALPHA 1000 штатив с адаптером для смартфона
Cullmann ALPHA 1000 штатив с адаптером для смартфона
Cullmann ALPHA 1000 штатив с адаптером для смартфона
Cullmann ALPHA 1000 штатив с адаптером для смартфона

Cullmann ALPHA 1000 штатив с адаптером для смартфона

Cullmann
Артикул: DAN-4666

Штатив Cullmann ALPHA 1000 с адаптером для смартфона.

Универсальный штатив начального уровня, который станет надежным аксессуаром к фотокамере, обеспечит удобство съемки, более качественные фотографии и стабилизацию видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 1 кг. Комплектуется адаптером для смартфона.

Описание

Штатив АЛЬФА 1000 имеет отличное соотношение цена-качество и является идеальным первоначальным выбором для начинающих фотографов. Ноги штатива выполнены из анодированного алюминия. Штатив также имеет надежные съемные резиновые наконечники для ножек, удобную регулировку выдвижной центральной колонны и компактную голову с тремя степенями свободы движения со встроенным быстроразъемным соединением.

Дополнительную стабилизацию гарантирует центральная распорка. Штатив подходит для работы с небольшими DSLR и видеокамерами.

Для удобства переноски и хранения штатив комплектуется сумкой.

Характеристики:

  • тип головки - видео
  • количество секций ног - 4
  • рабочая высота - 106
  • в сложенном состоянии - 37 см
  • материал - алюминий
  • максимальная нагрузка - 1 кг
  • вес - 0,78 кг

Комплектация

  • Штатив Cullmann ALPHA 1000.
  • Адаптер для смартфона.
  • Сумка.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
Fotokvant SM-CL1 держатель для смартфонов 55-85 мм черный
Fotokvant SM-CL1 держатель для смартфонов 55-85 мм черный
Fotokvant SM-CL1 держатель для смартфонов 55-85 мм черный
Арт. NVF-9627
Fotokvant SM-CL1 держатель для смартфонов 55-85 мм черный
Наличие
более 10 шт

Fotokvant SM-CL1 - держатель для смартфона черный. Раздвижной механизм от 55 до 85 мм на пружинах для смартфонов. Предназначен для установки смартфонов на штативы, селфи-палки, моноподы и другие аксессуары с резьбой 1/4 дюйма.

140 ₽
В корзину
DGTape UM Gaffa Tape Black тейп ультраматовый черный 48 мм x 50 м
Арт. DAN-1379
DGTape UM Gaffa Tape Black тейп ультраматовый черный 48 мм x 50 м
Наличие
более 10 шт

DGTape Gaffa Tape UM Black - тейп ультраматовый черный, размер 48 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - черный, ультраматовый.

2 200 ₽
В корзину

Видео

СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.