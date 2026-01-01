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Benro TMA18AHD1 Mach3 штатив-трансформер c 3D головой/алюминиевый с цангами
Benro TMA18AHD1 Mach3 штатив-трансформер c 3D головой/алюминиевый с цангами
Benro TMA18AHD1 Mach3 штатив-трансформер c 3D головой/алюминиевый с цангами
Benro TMA18AHD1 Mach3 штатив-трансформер c 3D головой/алюминиевый с цангами
Benro TMA18AHD1 Mach3 штатив-трансформер c 3D головой/алюминиевый с цангами
Benro TMA18AHD1 Mach3 штатив-трансформер c 3D головой/алюминиевый с цангами
Benro TMA18AHD1 Mach3 штатив-трансформер c 3D головой/алюминиевый с цангами
Benro TMA18AHD1 Mach3 штатив-трансформер c 3D головой/алюминиевый с цангами
Benro TMA18AHD1 Mach3 штатив-трансформер c 3D головой/алюминиевый с цангами
Benro TMA18AHD1 Mach3 штатив-трансформер c 3D головой/алюминиевый с цангами
Benro TMA18AHD1 Mach3 штатив-трансформер c 3D головой/алюминиевый с цангами
Benro TMA18AHD1 Mach3 штатив-трансформер c 3D головой/алюминиевый с цангами
Benro TMA18AHD1 Mach3 штатив-трансформер c 3D головой/алюминиевый с цангами
Benro TMA18AHD1 Mach3 штатив-трансформер c 3D головой/алюминиевый с цангами
Benro TMA18AHD1 Mach3 штатив-трансформер c 3D головой/алюминиевый с цангами
Benro TMA18AHD1 Mach3 штатив-трансформер c 3D головой/алюминиевый с цангами
Benro TMA18AHD1 Mach3 штатив-трансформер c 3D головой/алюминиевый с цангами
Benro TMA18AHD1 Mach3 штатив-трансформер c 3D головой/алюминиевый с цангами
Benro TMA18AHD1 Mach3 штатив-трансформер c 3D головой/алюминиевый с цангами
Benro TMA18AHD1 Mach3 штатив-трансформер c 3D головой/алюминиевый с цангами
Benro TMA18AHD1 Mach3 штатив-трансформер c 3D головой/алюминиевый с цангами
Benro TMA18AHD1 Mach3 штатив-трансформер c 3D головой/алюминиевый с цангами

Benro TMA18AHD1 Mach3 штатив-трансформер c 3D головой/алюминиевый с цангами

Benro
Артикул: DAN-8359

Benro TMA18AHD1 Mach3 штатив-трансформер c 3D головой/алюминиевый с цангами. Идеально подходят для работы в студии и на природе.

Допустимая нагрузка 5 кг. Широкий диапазон регулировок высоты 39,5-154 см.

Описание

Разработаны для фотографов, которым нужен надежный и прочный штатив, способный выдержать тяжелое оборудование - зеркальные камеры профессионального уровня, длиннофокусные и телеобъективы.

3D-голова серии HD регулируется в трех осях независимо друг от друга.

Две длинные ручки с резиновыми накладками отвечают за регулировку бокового наклона и наклона вперед-назад.

Короткая ручка отвечает за панорамирование на 360 градусов.

На голове установлен пузырьковый уровень для точной установки линии горизонта.

На оси наклона вперед-назад нанесена цифровая разметка, позволяющая установить необходимый угол.

Комплектуется быстросъемной площадкой PH08.

Голова изготовлена из магниевого сплава и покрыта высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке.

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок).

Хаб изготовлен из магниевого сплава и покрыт высокотемпературной порошковой краской.

Увеличенный размер хаба придает штативу дополнительную прочность и устойчивость.

На хабе имеется резьба для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).

Эргономичные цанговые замки с рифленой текстурированной поверхность удобны в работе при любых погодных условиях и обеспечивают удобный хват. Защищены от попадания пыли.

Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна. Увеличенный размер металлического замка обеспечивает жесткую фиксацию и сводит к минимуму возможные вибрации в верхней части выдвинутой колонны. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление.

При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз.

В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.

Для съемки с уровня земли, штатив комплектуется короткой центральной колонной.

Для дополнительной универсальности предусмотрена легкая трансформация штатива в монопод. Отсоедините центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их вместе. Монопод готов.

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях, что позволяет установить штатив на любой неровной поверхности.

Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на ноге имеется накладка из пеноматериала.

Конусовидные резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на скользких поверхностях, а комплектные шипы из нержавеющей стали надежную фиксацию на мягком и сыпучем грунте.

Комплектуется плотным чехлом с ручками для переноски в руке и съемным ремнем с удобной накладкой для переноски на плече. Для защиты штатива от потертостей предусмотрен дополнительный тонкий чехол.

 

Технические характеристики:

  • Минимальная высота, см – 39,5
  • Рабочая высота, см – 134,5
  • Максимальная высота, см – 154
  • Длина в сложенном виде, см – 59
  • Количество секций - 4
  • Вес, кг – 1,93
  • Нагрузка, кг - 5
  • Материал ног – сплав алюминия и магния
  • Материал хаба – магниевый сплав

Комплектация

  • Штатив - 1 шт.
  • Мягкий чехол- 1 шт.
  • Сумка для переноски - 1шт.

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Наличие
более 10 шт

Комплект пластиковых фонов для предметной съемки Falcon Eyes BGK-0613.

Набор из трех фонов и стойки с перекладиной. Размер фонов - 132 х 63 см. Высота стойки регулируется от 35 до 63 см. Цвета - черный, серый и белый.

2 840 ₽
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