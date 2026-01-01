Benro TAD28AHD2A штатив Adventure c 3D головой/алюминиевый с клипсами. 

Описание

Трехкоординатная голова серии HD регулируется в трех осях независимо друг от друга.



На каждой оси нанесена цифровая разметка, позволяющая идеально кадрировать и совмещать изображения.

Две длинные ручки с резиновыми накладками отвечают за регулировку бокового наклона (-90 +15 градусов) и наклона вперед-назад (-35 + 90 градусов).



Короткая ручка отвечает за панорамирование на 360 градусов.



Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную.



На голове установлены пузырьковые уровни на трех осях.



Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU70), обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе.





В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось



уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок).





Хаб изготовлен из магниевого сплава и покрыт высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке.



Увеличенный размер хаба придает штативу дополнительную прочность и устойчивость.



На хабе имеется резьба для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).





Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна. Металлический замок обеспечивает жесткую фиксацию и сводит к минимуму возможные вибрации в верхней части выдвинутой колонны. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление.



При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз.



В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.



Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.





Эргономичные клипсовые замки секций ножек позволяют удобно работать в перчатках, максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях.





Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте.





Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на ноге имеется накладка из пеноматериала.

Характеристики:

Минимальная высота, см – 43



Рабочая высота, см – 148



Максимальная высота, см – 168



Длина в сложенном виде, см – 64,5



Количество секций – 4



Диаметр труб ног, мм – 18,4х21,8х25,2х28,6



Диаметр верхнего диска, мм - 56



Вес, кг – 2,59



Нагрузка, кг – 8



Материал ног – сплав алюминия и магния



Материал хаба – магниевый сплав



