images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
Benro TAD28AHD2A штатив Adventure c 3D головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAD28AHD2A штатив Adventure c 3D головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAD28AHD2A штатив Adventure c 3D головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAD28AHD2A штатив Adventure c 3D головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAD28AHD2A штатив Adventure c 3D головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAD28AHD2A штатив Adventure c 3D головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAD28AHD2A штатив Adventure c 3D головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAD28AHD2A штатив Adventure c 3D головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAD28AHD2A штатив Adventure c 3D головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAD28AHD2A штатив Adventure c 3D головой/алюминиевый с клипсами

Benro TAD28AHD2A штатив Adventure c 3D головой/алюминиевый с клипсами

Benro
Артикул: MTG-0662

Benro TAD28AHD2A штатив Adventure c 3D головой/алюминиевый с клипсами. 

Штатив Benro серии Adventure TAD28AHD2A с трехкоординатной головой разработан для различных видов съемки – от пейзажа до макросъемки. Допустимая нагрузка 8 кг, вес 2,59 кг. Широкий диапазон регулировок высоты 43-168 см.

Описание

Трехкоординатная голова серии HD регулируется в трех осях независимо друг от друга. 

На каждой оси нанесена цифровая разметка, позволяющая идеально кадрировать и совмещать изображения.
Две длинные ручки с резиновыми накладками отвечают за регулировку бокового наклона (-90 +15 градусов) и наклона вперед-назад (-35 + 90 градусов). 

Короткая ручка отвечает за панорамирование на 360 градусов.

Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную.

На голове установлены пузырьковые уровни на трех осях. 

Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU70), обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе.


В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось 

уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). 


Хаб изготовлен из магниевого сплава и покрыт высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке. 

Увеличенный размер хаба придает штативу дополнительную прочность и устойчивость. 

На хабе имеется резьба для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.). 


Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна.  Металлический замок обеспечивает жесткую фиксацию и сводит к минимуму возможные вибрации в верхней части выдвинутой колонны. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление. 

При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз. 

В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.


Эргономичные клипсовые замки секций ножек позволяют удобно работать в перчатках, максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки.
Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях.


Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте.


Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на ноге имеется накладка из пеноматериала.

Характеристики:

  • Минимальная высота, см – 43
  • Рабочая высота, см – 148
  • Максимальная высота, см – 168
  • Длина в сложенном виде, см – 64,5
  • Количество секций – 4
  • Диаметр труб ног, мм – 18,4х21,8х25,2х28,6
  • Диаметр верхнего диска, мм - 56
  • Вес, кг – 2,59
  • Нагрузка, кг – 8
  • Материал ног – сплав алюминия и магния
  • Материал хаба – магниевый сплав


Комплектация

Комплектуется плотным чехлом для транспортировки и хранения.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
Fotokvant FM-02 шкала для профессиональной цветокоррекции 24 оттенка
Fotokvant FM-02 шкала для профессиональной цветокоррекции 24 оттенка
Fotokvant FM-02 шкала для профессиональной цветокоррекции 24 оттенка
Арт. NVF-3056
Fotokvant FM-02 шкала для профессиональной цветокоррекции 24 оттенка
Наличие
более 10 шт

Fotokvant FM-02 – цветовая фотошкала. Имеет 24 оттенка цвета, которые тщательно подобраны для возможности проведения качественной цветокоррекции изображения. Может быть использована в фото- и видеосъемке. Для точной цветокоррекции с обратной стороны шкалы указаны точные данные RGB. Размер шкалы 21х15 см.

3 540 ₽
В корзину
Хит
Fujimi DGC-1 Digital Gray Cards набор карт для баланса белого
Арт. RRJ-002
Fujimi DGC-1 Digital Gray Cards набор карт для баланса белого
Наличие
более 10 шт

Fujimi DGC-1 Digital Gray Cards – карточка установки баланса белого для цифровой фотографии. Простое, легкое в использовании, ультрапортативное и экономичное приспособоление для установки баланса белого. Размеры каждой карты 2" х 3 1/4" или примерно 50 на 83 миллиметров.

350 ₽
В корзину
Hoya HMC 62 мм UV(0) ультрафиолетовый фильтр
Арт. DAN-7387
Hoya HMC 62 мм UV(0) ультрафиолетовый фильтр
Наличие
в наличии 4-10 шт

Ультрафиолетовый фильтр Hoya HMC 62 мм UV(0) с прекрасной устойчивостью к бликам и переотражениям. Благодаря многослойному просветлению среднее светопропускание находится на уровне 97%, что даёт хороший контраст и правильный цветовой баланс. Фильтры HOYA HMC рекомендуются для современных мультипросветленных объективов.
Диаметр - 62 мм.

3 490 ₽
В корзину

Видео

СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.