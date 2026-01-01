Benro MeFoto BMRTPROCBLK RoadTrip Pro Black (6 in 1) штатив-трансформер

Описание

Быстрая трансформация:

Штатив

Настольный штатив

Штатив Hi-Hat для съемки с низкой точки

Монопод

Селфи-палка

Стойка для стрима

Ноги

Цанговые замки полностью изготовлены из металла и обеспечивают жесткую фиксацию каждой секции штатива.

Три независимых положения регулировки угла наклона ног позволяют расположить штатив на пересеченной местности.

На усиленном хабе имеется резьба для установки дополнительного оборудования – свет, монитор, микрофон и т.п.

Центральная телескопическая колонна с двумя цанговыми фиксаторами поднимет вашу камеру на максимальную высоту без потери прочности всей конструкции.

Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на одной ноге имеется накладка из пеноматериала.

Для съемки в ограниченном пространстве предусмотрена быстрая трансформация штатива в монопод без использования инструментов. Отсоедините одну ножку и центральную колонну, соедините их вместе, монопод готов.

В центральной колонне расположена опорная база. Ее можно использовать в нескольких комбинациях.

Установите на базу голову - вас штатив Hi-Hat для съемки с низкой точки.

Установите на базу центральную колонну с головой – у вас настольный штатив.

Установите на базу монопод – у вас в руках отличный инструмент с дополнительной поддержкой для съемки в условиях ограниченного пространства, в многолюдных местах, на стадионах, в концертных залах, на свадьбах и других мероприятиях.

В центральной колонне расположен крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.

Реверсивное складывание ног штатива позволило добиться минимального размера в сложенном виде, что значительно облегчает транспортировку и хранение. Вы можете положить его в рюкзак или сумку, а для переноски в руке или на плече, предусмотрен удобный чехол.

Адаптируемые резиновые опоры гарантируют устойчивость штатива на всех поверхностях. С обратной стороны опор расположены шлицевая отвертка, шестигранный ключ и двусторонний винт ¼ и 3/8 дюйма.

Голова

Компактная шаровая голова серии Q1 Pro с независимой двойной регулировкой панорамирования на 360 градусов.

Идеально подходит для фотографов, которым нужна универсальность и точность для съемки в любом месте.

Двойная регулировка панорамирования позволяет максимально точно установить камеру и провести идеальную съемку в любых условиях. Первый механизм панорамного поворота головы находится под съемной площадкой, второй расположен в традиционном месте, у основания головы.

Цифровая шкала на оси панорамирования предназначена для точного кадрирования и совмещения изображений.

Большой шар обеспечивает идеальную плавность и обладает повышенной прочностью фиксации для еще большей безопасности вашего оборудования.

Предусмотрена быстрая установка камеры в вертикальном положении для съемки в портретной ориентации.

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Голова съемная, ее можно установить на различные опоры. Установочная резьба 3/8 дюйма.

Комплектуется универсальной быстросъемной площадкой PMM70 (стандарт Arca Swiss).

Позволяет оперативно, просто и надежно установить и снять камеру. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе. Также предусмотрена возможностью сбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива.

Площадка быстро трансформируется в держатель для смартфона.

Пружинный зажимной механизм, прочные стержни из нержавеющей стали, ограничительные бортики на фиксаторах и силиконовые вставки надежно удерживают смартфон.

В верхней части расположено крепление «холодный башмак» для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.п.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки.

В нижней части имеется резьба ¼ и 3/8 дюйма для установки на различные опоры.

Держатель совместим с любыми смартфонами шириной корпуса от 6 до 9 см.

Технические характеристики комплекта: