Benro IT25 штатив-трансформер алюминиевый с головой

Описание

Пятисекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Штатив имеет надежные регулируемые ножки и шаровую голову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов под углом 21, 55, 70 градусов.

При весе в 1,61 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 154,5 см, а длина в собранном состоянии - всего 41,5 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

Путем нехитрых манипуляций штатив легко превращается в монопод высотой 152 см (без головы) и 161 см (с головой).

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски.

Характеристики: