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Benro IT25 штатив-трансформер алюминиевый с головой
Benro IT25 штатив-трансформер алюминиевый с головой
Benro IT25 штатив-трансформер алюминиевый с головой
Benro IT25 штатив-трансформер алюминиевый с головой
Benro IT25 штатив-трансформер алюминиевый с головой

Benro IT25 штатив-трансформер алюминиевый с головой

Benro
Артикул: DAN-4387

Штатив-трансформер Benro IT25 алюминиевый.

Компактный штатив-трансформер с шаровой головой. Рекомендуется для спортивной, репортажной фотосъемки, а также в качестве универсального штатив для фотографа. Максимальная высота - 154,5 см, в сложеним виде - 41,5 см. Максимальная нагрузка - до 6 кг. Материал - алюминий.


Описание

Пятисекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Штатив имеет надежные регулируемые ножки и шаровую голову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов под углом 21, 55, 70 градусов. 

При весе в 1,61 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 154,5 см, а длина в собранном состоянии - всего 41,5 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

Путем нехитрых манипуляций штатив легко превращается в монопод высотой 152 см (без головы) и 161 см (с головой). 

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски. 

Характеристики:

  • тип головы - шаровая
  • количество секций - 5
  • рабочая высота - 154,5 см
  • в сложенном состоянии - 41,5 см
  • материал - алюминий
  • максимальная нагрузка - 6 кг
  • вес - 1,61 кг

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