images
images
images
images
images
images
images
Benro IT15 штатив-трансформер алюминиевый с головой
Benro IT15 штатив-трансформер алюминиевый с головой
Benro IT15 штатив-трансформер алюминиевый с головой
Benro IT15 штатив-трансформер алюминиевый с головой
Benro IT15 штатив-трансформер алюминиевый с головой
Benro IT15 штатив-трансформер алюминиевый с головой
Benro IT15 штатив-трансформер алюминиевый с головой

Benro IT15 штатив-трансформер алюминиевый с головой

Benro
Артикул: DAN-4386

Штатив-трансформер Benro IT15 алюминиевый.

Компактный штатив-трансформер с шаровой головой. Рекомендуется для спортивной, репортажной фотосъемки, а также в качестве универсального штатива для фотографа. Максимальная высота - 147,5 см, в сложенном виде - 39,5 см. Максимальная нагрузка - до 4 кг. Материал - алюминий.

Описание

Пятисекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Штатив имеет надежные регулируемые ножки и шаровую голову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов под углом 21, 55, 70 градусов. 

При весе в 1,26 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 147,5 см, а длина в собранном состоянии - всего 39,5 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

Путем нехитрых манипуляций штатив легко превращается в монопод высотой 143,5 см (без головы) и 152 см (с головой). 

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски. 

Характеристики:

  • тип головы - шаровая
  • количество секций - 5
  • рабочая высота - 147,5 см
  • в сложенном состоянии - 39,5 см
  • материал - алюминий
  • максимальная нагрузка - 4 кг
  • вес - 1,26 кг

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-6 %
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
Арт. DAN-3418
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 15 ч

Двусторонняя горизонтальная колонна QZSD Q63 для штатива.

Алюминиевая колонна для установки оборудования в горизонтальной плоскости. Длина - 61 см. Крепежные винты - 3/8". Максимальная нагрузка - 5 кг. Диаметр - 2,8 см. Вес - 0.6 кг.

-6 %2 920 ₽
2 740 ₽
В корзину

Видео

СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.