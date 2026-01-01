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Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами

Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами

Benro
Артикул: DAN-8363

Benro FRHN24CVX25 штатив Rhino с шаровой головой/ трансформер в монопод/карбоновый с цангами с независимой двойной регулировкой панорамирования на 360 градусов - идеальный компаньон для ваших съемок. Максимальная высота, см -171, нагрузка  кг - 18

Описание

Карбоновый штатив Benro серии Rhino сочетает в себе точность, компактность и максимальную надежность.

Реверсивное складывание ног штатива позволило добиться минимального размера в сложенном виде, что значительно облегчает транспортировку и хранение.

Эргономичные цанговые замки секций ножек штатива позволяют за секунды собрать и разобрать штатив.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Регулировка угла наклона ног еще никогда не была проще. Нажмите эргономичный селектор, установите ножку в нужном положении и нажмите кнопку блокировки.

Конструкция штатива позволяет вести съемку практически с уровня земли, достаточно перевернуть ноги штатива в обратном направлении.

Усиленный хаб обеспечивает максимальную стабильность штатива. Три дополнительных разъема позволяют установить большое количество различного оборудования (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Трехступенчатые адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на мягком грунте.

Для дополнительной универсальности предусмотрена легкая трансформация штатива в монопод. Отсоедините центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их вместе.  Высота монопода 176 см.

Прорезиненная нога обеспечивает удобство использования штатива в любых погодных условиях.

Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.

Комплектуется удобным уплотненным чехлом для транспортировки и хранения.

 

Шаровая голова Benro VX25

Шаровая голова Benro VX25 Dual Panoramic с независимой двойной регулировкой панорамирования на 360 градусов.

Конструкция головы позволяет быстро и точно компенсировать отклонение штатива от вертикали, приводящее к завалу линии горизонта, что категорически не приемлемо при съемке панорам и видеороликов.

Двойная регулировка панорамирования позволяет максимально точно установить камеру и провести идеальную съемку в любых условиях. Первый механизм панорамного поворота головы находится под съемной площадкой, второй расположен в традиционном месте, у основания головы.

Цифровая разметка на диске панорамирования позволяет точно задавать угол поворота камеры при съемке панорамы.

Большой шар обеспечивает идеальную плавность и обладает повышенной прочностью фиксации для еще большей безопасности вашего оборудования. Просто ослабьте фиксирующий винт, установите камеру в необходимое положение и легким поворотом ручки зафиксируйте ее. Эргономичная ручка фиксации наклона головы.

Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную. Разблокируйте замок фиксации и поверните камеру в портретный режим.

Быстросъемная площадка Arca-Swiss Style позволяет оперативно, просто и надежно установить и снять камеру. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе.

Дизайн основания для быстросъемной площадки разработан специально для уменьшения общего веса головы.

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Технические характеристики:

  • Материал – карбон/алюминий
  • Вес, кг - 1,7
  • Допустимая нагрузка, кг – 18
  • Минимальная высота, см – 48
  • Максимальная высота, см – 171
  • В сложенном виде, см – 49
  • Количество секций – 4


Комплектация

  • Штатив - 1 шт.
  • Чехол для переноски - 1 шт.

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