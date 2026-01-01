images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
Benro TMA27A Mach3 штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro TMA27A Mach3 штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro TMA27A Mach3 штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro TMA27A Mach3 штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro TMA27A Mach3 штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro TMA27A Mach3 штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro TMA27A Mach3 штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro TMA27A Mach3 штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro TMA27A Mach3 штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro TMA27A Mach3 штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro TMA27A Mach3 штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro TMA27A Mach3 штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro TMA27A Mach3 штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro TMA27A Mach3 штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro TMA27A Mach3 штатив-трансформер алюминиевый с цангами

Benro TMA27A Mach3 штатив-трансформер алюминиевый с цангами

Benro
Артикул: DAN-8339

Benro Mach3 TMA27А Mach3 штатив-трансформер алюминиевый с цангами. Идеально подходят для работы в студии и на природе. Высокая допустимая нагрузка 12 кг при весе 1,75 кг Широкий диапазон регулировок высоты 38,5 - 161,5 см.

Описание

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок).

Хаб изготовлен из магниевого сплава и покрыт высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке. Увеличенный размер хаба придает штативу дополнительную прочность и устойчивость. На хабе имеется резьба для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).

Эргономичные цанговые замки с рифленой текстурированной поверхность удобны в работе при любых погодных условиях и обеспечивают удобный хват. Защищены от попадания пыли.

Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна. Увеличенный размер металлического замка обеспечивает жесткую фиксацию и сводит к минимуму возможные вибрации в верхней части выдвинутой колонны. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление.

При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз.

В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.

Для съемки с уровня земли, штатив комплектуется короткой центральной колонной.

Для дополнительной универсальности предусмотрена легкая трансформация штатива в монопод. Отсоедините центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их вместе. 

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях, что позволяет установить штатив на любой неровной поверхности.

Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на ноге имеется накладка из пеноматериала.

Конусовидные резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на скользких поверхностях, а комплектные шипы из нержавеющей стали надежную фиксацию на мягком и сыпучем грунте.

 

Технические характеристики:

  • Минимальная высота, см – 38.5
  • Рабочая высота, см – 135
  • Максимальная высота, см – 161,5
  • Длина в сложенном виде, см – 62.5
  • Количество секций – 3
  • Диаметр труб ног, мм – 21,8х25,2х28,6
  • Диаметр верхнего диска, мм - 56
  • Вес, кг – 1,75
  • Нагрузка, кг – 12
  • Материал ног – алюминий/магний

Комплектация

  • Штатив - 1 шт.
  • Мягкий чехол - 1 шт.
  • Чехол для переноски - 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
GreenBean VideoMaster 191C видеоштатив
GreenBean VideoMaster 191C видеоштатив
GreenBean VideoMaster 191C видеоштатив
Арт. OLE-4676
GreenBean VideoMaster 191C видеоштатив
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 4 ч

Трехсекционный карбоновый штатив без центральной колонны с шаровой базой диаметром 75 мм с площадкой для установки стандартных головок с плоским основанием и креплением 3/8". Максимальная высота 150 см, минимальная высота 19 см, максимальная нагрузка 20 кг. Основная особенность - наличие особого механизма, позволяющий быстро извлечь шаровую базу без необходимости откручивать рукоятку. В комплекте металлические съемные шипы, резиновые пятки и сумка-чехол.

-10 %20 620 ₽
18 550 ₽
В корзину
Benro TMTH33C Mammoth штатив 150 см для фотокамеры карбоновый
Benro TMTH33C Mammoth штатив 150 см для фотокамеры карбоновый
Benro TMTH33C Mammoth штатив 150 см для фотокамеры карбоновый
Подарок
при заказе
Арт. MTG-3368
Benro TMTH33C Mammoth штатив 150 см для фотокамеры карбоновый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Benro TMTH33C Mammoth штатив для фотокамеры карбоновый с цангами. Прочный трехсекционный штатив из карбона 8X обеспечивает максимальную стабильность и допустимую нагрузку 18 кг при небольшом собственном весе всего 1,88 кг. Подходит для установки любых голов – шаровые, трехкоординатные, редукторные, карданные и видео. Используется для съемки животных и птиц в их естественной среде обитания, звездного неба, горных рек, водопадов, таймлапсов, макросъемке, ночной съемке и других жанров.

29 900 ₽
В корзину
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Арт. DAN-8363
Benro FRHN24CVX25 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами
Наличие
в наличии 1-3 шт

Benro FRHN24CVX25 штатив Rhino с шаровой головой/ трансформер в монопод/карбоновый с цангами с независимой двойной регулировкой панорамирования на 360 градусов - идеальный компаньон для ваших съемок. Максимальная высота, см -171, нагрузка  кг - 18

28 500 ₽
В корзину

Видео

СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.