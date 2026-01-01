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Benro FGP28AB2 Go Plus Travel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FGP28AB2 Go Plus Travel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FGP28AB2 Go Plus Travel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FGP28AB2 Go Plus Travel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FGP28AB2 Go Plus Travel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FGP28AB2 Go Plus Travel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FGP28AB2 Go Plus Travel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FGP28AB2 Go Plus Travel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FGP28AB2 Go Plus Travel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FGP28AB2 Go Plus Travel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FGP28AB2 Go Plus Travel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FGP28AB2 Go Plus Travel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FGP28AB2 Go Plus Travel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FGP28AB2 Go Plus Travel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FGP28AB2 Go Plus Travel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FGP28AB2 Go Plus Travel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FGP28AB2 Go Plus Travel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FGP28AB2 Go Plus Travel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FGP28AB2 Go Plus Travel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FGP28AB2 Go Plus Travel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FGP28AB2 Go Plus Travel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FGP28AB2 Go Plus Travel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FGP28AB2 Go Plus Travel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FGP28AB2 Go Plus Travel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FGP28AB2 Go Plus Travel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги
Benro FGP28AB2 Go Plus Travel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги

Benro FGP28AB2 Go Plus Travel штатив-трансформер c шаровой головой/алюминий/цанги

Benro
Артикул: DAN-8357

Benro FRHN14CVX20 Rhino штатив-трансформер c шаровой головой/карбоновый с цангами, с независимой двойной регулировкой панорамирования на 360 градусов - идеальный компаньон для ваших съемок. Максимальная высота, см - 165, нагрузка  кг - 14

Описание

Компактная и легкая шаровая голова Benro B2 имеет три независимые регулировки. Угол наклона положения головы с возможностью быстрого перехода из панорамной ориентации в портретную. Панорамирование на 360 градусов. Фрикцион, регулирующий степень блокировки шара, в зависимости от веса установленного оборудования.

Цифровая шкала на оси панорамирования предназначена для точного кадрирования и совмещения изображений.

Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU60), обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе. Также предусмотрена возможностью отбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива.

Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.

 

Ноги

Центральная колонна штатива может быть размещена по горизонтали, поворачиваться на 180 градусов и фиксироваться в широком диапазоне различных углов и положений.

Снимайте все, от портрета до пейзажа, от макросъемки до фудфотографии. Вы получите идеальный результат независимо от выбранного жанра.

Расположите колонну горизонтально и используйте штатив как портативную рабочую станцию. С помощью дополнительных фиксаторов, закрепите на колонне оборудование - ноутбук, планшет, дополнительную камеру и т.п.

Уникальная система выравнивания позволяет точно установить штатив на любой поверхности.

Эта функция чрезвычайно полезна при использовании штатива на пересеченной местности, в горах и даже на отвесной скале. Также штатив удобно использовать для макросъемки и для съемки с уровня земли.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях, что также облегчает установку штатива в сложных условиях.

 

Хаб изготовлен из магниевого сплава и покрыт высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке.

На хабе имеется резьба для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).

 

Ноги штатива изготовлены из специального сплава алюминия и магния. За счет этого удалось

уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок).

Реверсивное складывание ног штатива позволило добиться минимального размера в сложенном виде, что значительно облегчает транспортировку и хранение.

 

Для дополнительной универсальности предусмотрена легкая трансформация штатива в монопод. Отсоедините центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их вместе. Монопод готов.

 

Цанговые замки с улучшенной эргономикой обеспечивают быструю и удобную установку, надежную фиксацию каждой секции штатива, а также защиту от атмосферных воздействий и пыли.

Адаптируемые резиновые опоры гарантируют устойчивость штатива на всех поверхностях, для использования на мягком грунте, траве или камнях предусмотрены шипы из нержавеющей стали.

Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на одной ноге имеется накладка из пеноматериала

В центральной колонне расположен крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость. Две плоские стороны позволяют избежать нежелательного прокручивания.

Установочная резьба 3/8 дюйма, которая идеально подходит для крепления большинства штативных голов.

Цифровая шкала на центральной колонне и диске панорамирования предназначена для точного кадрирования и совмещения изображений.

Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.

Комплектуется плотным чехлом для переноски с двумя внешними карманами на молнии и съемным плечевым ремнем с удобной накладкой.

 

Технические характеристики:

  • Минимальная высота, см – 14
  • Максимальная высота, см – 165,5
  • В сложенном виде, см – 49,5
  • Высота монопода, см – 187,5
  • Вес, кг – 2,4
  • Допустимая нагрузка, кг – 14
  • Материал – алюминий/магний

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