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Benro FGP18C Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP18C Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP18C Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP18C Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP18C Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP18C Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP18C Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP18C Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP18C Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP18C Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP18C Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP18C Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP18C Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP18C Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP18C Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP18C Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP18C Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP18C Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами
Benro FGP18C Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами

Benro FGP18C Go Plus Travel штатив-трансформер алюминиевый с цангами

Benro
Артикул: DAN-8331

Benro FGP18C штатив Go Plus Travel трансформер в монопод/карбоновый с цангами - серии Go Plus Travel для путешествующих фотографов с универсальной центральной колонной. Максимальная высота, см – 154 Допустимая нагрузка, кг – 10

Описание

Центральная колонна может быть размещена по горизонтали, поворачиваться на 180 градусов и фиксироваться в широком диапазоне различных углов и положений.

Снимайте все, от портрета до пейзажа, от макросъемки до фудфотографии.

Уникальная система выравнивания позволяет точно установить штатив на любой поверхности.

Эта функция чрезвычайно полезна при использовании штатива на пересеченной местности, в горах и даже на отвесной скале. Также штатив удобно использовать для макросъемки и для съемки с уровня земли.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях, что также облегчает установку штатива в сложных условиях.

Хаб изготовлен из магниевого сплава и покрыт высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке.

На хабе имеется резьба для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).

 

Для дополнительной универсальности предусмотрена легкая трансформация штатива в монопод. Отсоедините центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их вместе. Монопод готов. Высота монопода 164,5 см.

Цанговые замки с улучшенной эргономикой обеспечивают быструю и удобную установку, надежную фиксацию каждой секции штатива, а также защиту от атмосферных воздействий и пыли.

Адаптируемые резиновые опоры гарантируют устойчивость штатива на всех поверхностях, для использования на мягком грунте, траве или камнях предусмотрены шипы из нержавеющей стали.

Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на одной ноге имеется накладка из пеноматериала

В центральной колонне расположен крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость. Две плоские стороны позволяют избежать нежелательного прокручивания.

Установочная резьба 3/8 дюйма, которая идеально подходит для крепления большинства штативных голов.

Цифровая шкала на центральной колонне и диске панорамирования предназначена для точного кадрирования и совмещения изображений.

Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.

 

Технические характеристики комплекта:

  • Минимальная высота, см – 37
  • Максимальная высота, см – 154
  • В сложенном виде, см – 46
  • Допустимая нагрузка, кг – 10
  • Вес, кг – 1,3
  • Материал – карбон

Комплектация

  • Штатив - 1 шт.
  • Чехол для переноски - 1шт.

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