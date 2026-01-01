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Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой

Benro Aero A2883FS4PRO штатив-трансформер с видеоголовой

Benro
Артикул: DAN-8068

Benro A2883FS4PRO штатив Aero с видеоголовой/ трансформер в монопод/алюминиевый с клипсами - штатив разработан для операторов, снимающих в труднодоступных местах. Максимальная высота, см – 165 Допустимая нагрузка, кг – 4

Описание

Реверсивное складывание ног позволило получить компактный штатив, который легко поместится в рюкзаке или чемодане.

Независимая регулировка угла наклона ног позволяет установить штатив практически в любой локации - пересеченная местность, гора, ущелье, овраг и т.п.

В случае, если установить штатив нет никакой возможности, открутите центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их. У вас в руках монопод - отличный компаньон для съемок в ограниченном пространстве. Высота монопода 171 см.

Штатив снабжен полусферой выравнивания уровня горизонта и точного расположения камеры.

Эргономичные клипсовые зажимы обеспечивают надежную и быструю фиксацию штатива на необходимой высоте.

На ножках штатива установлены резиновые опоры с выдвижными металлическими шипами, достаточно одного движения, чтобы выдвинуть или убрать шипы.

Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.

Комплектуется удобным уплотненным чехлом для транспортировки и хранения.

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Неразборный усиленный хаб и ноги из сплава обеспечивают максимальную стабильность штатива и устойчивость к скручиванию.

Голова у штатива съемная. В случае необходимости, вы можете легко ее заменить.

Компактная видеоголова с гидравлическими картриджами и контрбалансом Benro S4Pro для системных и зеркальных камер. Разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры.

Несмотря на свои скромные размеры, видеоголова выдерживает нагрузку до 4 кг. Две ступени контрбаланса позволяют использовать камеры различных типов и получать видеоконтент высокого качества.

Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавные и полностью контролируемые движения камеры.

Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительных аксессуаров. Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точно настроить камеру для работы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры.

Площадка поставляется с двумя винтами ¼ и 3/8 дюйма. Для двух винтов предусмотрено штатное место хранения под съемной площадкой.

Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов.

Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.

Эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.

Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений.

Дополнительные разъемы 1/4 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

 

Технические характеристики комплекта:

  • Минимальная высота, см – 55,5
  • Максимальная высота, см – 165,5
  • В сложенном виде, см – 55
  • Допустимая нагрузка, кг – 4
  • Вес, кг – 2,8
  • Материал – алюминий

Комплектация

  • Штатив -1 шт.
  • Чехол для переноски - 1 шт.

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