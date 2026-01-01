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Benro Aero A1683TS2PRO штатив с видеоголовой
Benro Aero A1683TS2PRO штатив с видеоголовой
Benro Aero A1683TS2PRO штатив с видеоголовой
Benro Aero A1683TS2PRO штатив с видеоголовой
Benro Aero A1683TS2PRO штатив с видеоголовой
Benro Aero A1683TS2PRO штатив с видеоголовой
Benro Aero A1683TS2PRO штатив с видеоголовой
Benro Aero A1683TS2PRO штатив с видеоголовой
Benro Aero A1683TS2PRO штатив с видеоголовой
Benro Aero A1683TS2PRO штатив с видеоголовой
Benro Aero A1683TS2PRO штатив с видеоголовой
Benro Aero A1683TS2PRO штатив с видеоголовой
Benro Aero A1683TS2PRO штатив с видеоголовой
Benro Aero A1683TS2PRO штатив с видеоголовой
Benro Aero A1683TS2PRO штатив с видеоголовой
Benro Aero A1683TS2PRO штатив с видеоголовой
Benro Aero A1683TS2PRO штатив с видеоголовой
Benro Aero A1683TS2PRO штатив с видеоголовой
Benro Aero A1683TS2PRO штатив с видеоголовой
Benro Aero A1683TS2PRO штатив с видеоголовой
Benro Aero A1683TS2PRO штатив с видеоголовой
Benro Aero A1683TS2PRO штатив с видеоголовой
Benro Aero A1683TS2PRO штатив с видеоголовой
Benro Aero A1683TS2PRO штатив с видеоголовой
Benro Aero A1683TS2PRO штатив с видеоголовой
Benro Aero A1683TS2PRO штатив с видеоголовой
Benro Aero A1683TS2PRO штатив с видеоголовой

Benro Aero A1683TS2PRO штатив с видеоголовой

Benro
Артикул: DAN-8065

Benro A1683TS2PRO штатив Aero с видеоголовой/монопод/трость/алюминий/цанги - разработан для операторов, снимающих в труднодоступных местах. Максимальная высота, см – 169 Допустимая нагрузка, кг – 2,5

Описание

Независимая регулировка угла наклона ног позволяет установить штатив практически в любой локации - пересеченная местность, гора, ущелье, овраг и т.п.

В случае, если установить штатив нет возможности, открутите центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их. У вас в руках монопод - отличный компаньон для съемок в ограниченном пространстве.

Съемную ногу штатива можно использовать в качестве трости для ходьбы. Трость комплектуется кистевым ремнем и деревянной рукояткой.

Выдвижная центральная колонна с цанговым зажимом обеспечивает дополнительную высоту, когда в этом есть необходимость.

Комплектуется адаптером для съемки с низкой точки.

Неразборный усиленный хаб и ноги из сплава обеспечивают максимальную стабильность штатива и устойчивость к скручиванию.

Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте.

На одной ноге имеется накладка из пеноматериала.

Компактная и легкая видеоголова c гидравлическими картриджами и фиксированным сопротивлением панорамирования и наклона Benro S2Pro для системных и компактных зеркальных камер.

Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавные и полностью контролируемые движения камеры.

Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительных аксессуаров. Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точно настроить камеру для работы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры. Площадка поставляется с винтом ¼ дюйма.

Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов.

Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.

Эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.

Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений.

Два дополнительных разъема 1/4 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Технические характеристики комплекта:

  • Минимальная высота, см – 54
  • Максимальная высота, см – 169
  • В сложенном виде, см – 53,5
  • Допустимая нагрузка, кг – 2,5
  • Вес, кг – 2,1
  • Материал – алюминий

Комплектация

  • Штатив - 1 шт.
  • Чехол для переноски - 1 шт.

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60 170 ₽
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