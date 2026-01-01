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Amaran P60X (3шт) комплект осветителей
Amaran P60X (3шт) комплект осветителей
Amaran P60X (3шт) комплект осветителей
Amaran P60X (3шт) комплект осветителей
Amaran P60X (3шт) комплект осветителей
Amaran P60X (3шт) комплект осветителей
Amaran P60X (3шт) комплект осветителей
Amaran P60X (3шт) комплект осветителей

Amaran P60X (3шт) комплект осветителей

Amaran
Артикул: MTG-0476

Amaran P60X (3шт) комплект осветителей.

P60X (3 шт) - комплект из 3-х светодиодных панелей с регулируемой цветовой температурой от 3200K до 6500K и мощностью 60 Вт. Модель может питаться как от сетевого адаптера, так и от двух батарей стандарта NP-F. Активное охлаждение позволяет работать продолжительное время без отдыха. Для контроля параметров и состояния питания предусмотрен OLED дисплей на задней панели.

Описание

При помощи мобильного приложения Sidus Link вы сможете дистанционно управлять совместимыми устройствами от Aputure. С экрана смартфона можно управлять мощностью, температурой и художественными режимами до 100 приборов.

Характеристики:

  • Вид осветителя : LED панель
  • Особенности конструкции : встроенный дисплей, активное охлаждение
  • Мощность (макс) : 60 Вт
  • Цветовая температура : 3200 — 6500
  • RGB режим : Нет
  • TLCI : 97
  • CRI : 96
  • CQS : 95
  • SSI : 72
  • SSI (Tungsten) : 84
  • Угол светового потока : 45 °
  • FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Pulsing, Strobe
  • Питание : сетевой адаптер, NP-F950/970/990 х2
  • Вход : 15В, 4.5А
  • Дополнительные функции : подзарядка аккумуляторов
  • Имеет крепление : 1/4"
  • Габариты : 272 × 213 × 43 мм
  • Вес без упаковки : 1880 г
  • Длина кабеля : 1.5 м

Комплектация

  • Осветитель Amaran P60X (3шт)
  • софтбокс (3шт)
  • соты (3шт)
  • сетевой адаптер (3шт)
  • сетевой кабель (3шт)
  • крепление (3шт)
  • чехол

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