GreenBean PhotoMaster 601 BH штатив

Характеристики:
- количество секций – 3
- фиксаторы ножек – кольцевые
- уровень – есть
- переворот центральной штанги – есть
- тип головки – шаровая
- сменная площадка – есть
- максимальная нагрузка – 15 кг
- длина в сложенном состоянии – 75 см
- вес, кг – 2,6
Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean PhotoMaster 601BH – это профессиональный штатив с возможностью установки центральной штанги горизонтально.
С помощью данной модели можно получить качественные и четкие снимки в любых условиях. Штатив изготовлен из легких и высококачественных материалов.
Характеристики:
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