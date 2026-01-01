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QZSD Q90 штативная видеоголова с нагрузкой до 18 кг
QZSD Q90 штативная видеоголова с нагрузкой до 18 кг
QZSD Q90 штативная видеоголова с нагрузкой до 18 кг
QZSD Q90 штативная видеоголова с нагрузкой до 18 кг
QZSD Q90 штативная видеоголова с нагрузкой до 18 кг

QZSD Q90 штативная видеоголова с нагрузкой до 18 кг

QZSD
Артикул: DAN-3739

Штативная видеоголова QZSD Q90.

Видеоголова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Диаметр основания - 66 мм. Длина ручки - 480 мм. Максимальная нагрузка до 18 кг, вес - 820 гр, высота - 98 мм. Материал - алюминий.

Описание

Видеоголова для штатива или монопода с диаметром основания 66 мм, изготовлена из авиационного алюминия высокой прочности. Мощная, надежная конструкция позволяет использовать камеры весом от 10 до 18 кг. Для предотвращения появления коррозии голова имеет специальное покрытие. Для крепления оборудования и самой головы к штативу имеются резьбовые крепления 1/4" и 3/8". Голова оборудована быстросъемной площадкой и может вращаться на 360 градусов. В основании предусмотрена шкала, а для выравнивания камеры - пузырьковый уровень. Для плавности наклона она снабжена системой демпфирования.

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