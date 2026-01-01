QZSD Q90 штативная видеоголова с нагрузкой до 18 кг

Видеоголова для штатива или монопода с диаметром основания 66 мм, изготовлена из авиационного алюминия высокой прочности. Мощная, надежная конструкция позволяет использовать камеры весом от 10 до 18 кг. Для предотвращения появления коррозии голова имеет специальное покрытие. Для крепления оборудования и самой головы к штативу имеются резьбовые крепления 1/4" и 3/8". Голова оборудована быстросъемной площадкой и может вращаться на 360 градусов. В основании предусмотрена шкала, а для выравнивания камеры - пузырьковый уровень. Для плавности наклона она снабжена системой демпфирования.
Phottix Stay-Put II S (88187) – полиэстровая сумка, которую наполняют песком и используют в качестве противовеса в стойках или штативах, благодаря чему удерживается аппаратура весом до 3 кг.