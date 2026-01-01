Manfrotto MVH500AH FLUID VIDEO HEAD видеоголова

Характеристики:
- Цвет - черный
- Независимые блокировки лотка - да
- Независимый фиксатор наклона - да
- Материал - алюминий
- Панорамное вращение - 360 градусов
- Площадка типа - 500PLONG
- Максимальная нагрузка - 5 кг
- Вес - 1.600 кг
- Рабочая высота - 10,5 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MVH500AH FLUID VIDEO HEAD – штативная видеоголова с максимальной нагрузкой до 5 кг. Модель оснащена съемной площадкой Manfrotto 500PL. Выпущена на замену снятой с производства штативной головы 701HDV.
Характеристики:
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