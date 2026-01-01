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Manfrotto MVH500AH FLUID VIDEO HEAD видеоголова

Manfrotto MVH500AH FLUID VIDEO HEAD видеоголова

Manfrotto
Артикул: NVF-2734

Manfrotto MVH500AH FLUID VIDEO HEAD – штативная видеоголова с максимальной нагрузкой до 5 кг. Модель оснащена съемной площадкой Manfrotto 500PL. Выпущена на замену снятой с производства штативной головы 701HDV.

Описание

Характеристики:

  • Цвет - черный
  • Независимые блокировки лотка - да
  • Независимый фиксатор наклона - да
  • Материал - алюминий
  • Панорамное вращение - 360 градусов
  • Площадка типа - 500PLONG
  • Максимальная нагрузка - 5 кг
  • Вес - 1.600 кг
  • Рабочая высота - 10,5 см

 

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