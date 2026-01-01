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Manfrotto 492 MICRO BALL HEAD алюминиевая штативная шаровая голова

Manfrotto 492 MICRO BALL HEAD алюминиевая штативная шаровая голова

Manfrotto
Артикул: NVF-2606

Manfrotto MICRO BALL HEAD – шаровая голова, предназначена для установки компактных 35-мм фотоаппаратов на штатив. Максимальная нагрузка составляет 2 кг.

Описание

Характеристики:

  • вращение в горизонтальной плоскости – 360 град.
  • высота, см – 6
  • вес, кг – 0,1 кг
  • материал – алюминий
  • максимальная нагрузка, кг – 2
  • наклон влево-вправо – +90 град. -90 град.

 

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