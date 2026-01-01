Manfrotto 492 MICRO BALL HEAD алюминиевая штативная шаровая голова

Характеристики:
- вращение в горизонтальной плоскости – 360 град.
- высота, см – 6
- вес, кг – 0,1 кг
- материал – алюминий
- максимальная нагрузка, кг – 2
- наклон влево-вправо – +90 град. -90 град.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MICRO BALL HEAD – шаровая голова, предназначена для установки компактных 35-мм фотоаппаратов на штатив. Максимальная нагрузка составляет 2 кг.
Характеристики:
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Шаровая голова QZSD Q03.
Шаровая голова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Максимальная нагрузка - 10 кг, высота - 100 мм. Материал - алюминий.