Manfrotto MH494 штативная шаровая голова с универсальной дисковой площадкой.

Шаровая голова сочетает в себе практичность с высокой функциональностью и имеет три независимых элемента управления: основная ручка для управления блокировкой сферы, встроенная ручка управления трением, которая регулирует сцепление таким образом, чтобы вес оборудования всегда был сбалансирован, и кадрирование происходило легко без усилий; независимый регулятор панорамирования, который удерживает горизонт ровно и перемещает камеру по горизонтали, позволяя делать пейзажные снимки.
Шаровая голова 494 имеет верхний диск, который действует как универсальное крепление для максимальной надежности и сцепления между головой и вашей камерой. Верхний диск обеспечивает безопасность, так как камера будет оставаться на месте на протяжении всей съемки.
Характеристики:
- Вес: 0.31 кг.
- Вес Безопасной Полезной Нагрузки: 9 кг.
- Диаметр Базы: 40 мм
- Материал: Алюминий
- Наклон Вперед: -90° / +40°
- Вес Безопасной Полезной Нагрузки: 8 кг
- Цвет: Черный
- Диаметр Шарового Шарнира: 55 мм
- Фиксатор Шарового Шарнира: Да
- Верхнее Крепление: 1/4″ винт
- Контроль Трения: Да
- Тип Головы: Шаровая голова
- Независимая Ручка Горизонтального Панорамирования: Есть
- Независимая Наклонная Ручка: Есть
- Поперечный Наклон: -90° / +40°
- Максимальная Рабочая Температура: 70 °C
- Минимальная Рабочая Температура: -30 °C
- Панорамное Вращение: 360 °
- Быстросъемная Система: Нет
- Рабочая Высота: 10 см