Manfrotto MH494 штативная шаровая голова с универсальной дисковой площадкой.

Описание

Шаровая голова сочетает в себе практичность с высокой функциональностью и имеет три независимых элемента управления: основная ручка для управления блокировкой сферы, встроенная ручка управления трением, которая регулирует сцепление таким образом, чтобы вес оборудования всегда был сбалансирован, и кадрирование происходило легко без усилий; независимый регулятор панорамирования, который удерживает горизонт ровно и перемещает камеру по горизонтали, позволяя делать пейзажные снимки.



Шаровая голова 494 имеет верхний диск, который действует как универсальное крепление для максимальной надежности и сцепления между головой и вашей камерой. Верхний диск обеспечивает безопасность, так как камера будет оставаться на месте на протяжении всей съемки.





Характеристики: