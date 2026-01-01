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Manfrotto MH494 штативная шаровая голова с универсальной дисковой площадкой
Manfrotto MH494 штативная шаровая голова с универсальной дисковой площадкой
Manfrotto MH494 штативная шаровая голова с универсальной дисковой площадкой
Manfrotto MH494 штативная шаровая голова с универсальной дисковой площадкой

Manfrotto MH494 штативная шаровая голова с универсальной дисковой площадкой

Manfrotto
Артикул: DAN-9688

Manfrotto MH494 штативная шаровая голова с универсальной дисковой площадкой.

Шаровая голова 494 из алюминия позволяет быстро и точно выстроить кадр и отвечает требованиям всех любителей и опытных фотографов, которым нужна небольшая, но мощная шаровая голова. Легкая и компактная шаровая голова 494 подходит тем, кто ищет быстрое и простое решение, помогающее точно кадрировать снимки. Эта штативная голова сделана из высокопрочного и легкого алюминия, поэтому она одновременно чрезвычайно портативная и достаточно прочная.  Нагрузка до 9 кг.

Описание

Шаровая голова сочетает в себе практичность с высокой функциональностью и имеет три независимых элемента управления: основная ручка для управления блокировкой сферы, встроенная ручка управления трением, которая регулирует сцепление таким образом, чтобы вес оборудования всегда был сбалансирован, и кадрирование происходило легко без усилий; независимый регулятор панорамирования, который удерживает горизонт ровно и перемещает камеру по горизонтали, позволяя делать пейзажные снимки.

Шаровая голова 494 имеет верхний диск, который действует как универсальное крепление для максимальной надежности и сцепления между головой и вашей камерой. Верхний диск обеспечивает безопасность, так как камера будет оставаться на месте на протяжении всей съемки. 


Характеристики:

  • Вес: 0.31 кг.
  • Вес Безопасной Полезной Нагрузки: 9 кг.
  • Диаметр Базы: 40 мм
  • Материал: Алюминий
  • Наклон Вперед: -90° / +40°
  • Вес Безопасной Полезной Нагрузки: 8 кг
  • Цвет: Черный
  • Диаметр Шарового Шарнира: 55 мм
  • Фиксатор Шарового Шарнира: Да
  • Верхнее Крепление: 1/4″ винт
  • Контроль Трения: Да
  • Тип Головы: Шаровая голова
  • Независимая Ручка Горизонтального Панорамирования: Есть
  • Независимая Наклонная Ручка: Есть
  • Поперечный Наклон: -90° / +40°
  • Максимальная Рабочая Температура: 70 °C
  • Минимальная Рабочая Температура: -30 °C
  • Панорамное Вращение: 360 °
  • Быстросъемная Система: Нет
  • Рабочая Высота: 10 см

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