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Manfrotto 490RC4 Maxi Ball Head with Rapid Connect 4 System шаровая голова

Manfrotto 490RC4 Maxi Ball Head with Rapid Connect 4 System шаровая голова

Manfrotto
Артикул: NVF-7307

Manfrotto 490RC4 Maxi Ball Head with Rapid Connect 4 System – шаровая голова для профессионального использования. Сочетает в себе высокую функциональность с прекрасной эргономикой. Оборудована площадкой 410PLПредназначена для работы с зеркальными DSLR- и среднеформатными фотокамерами весом до 12 кг.

Описание

Характеристики:

  • панорама, град. – 360
  • боковой наклон, град. – -90/+90
  • максимальная нагрузка, кг – 12
  • высота в поднятом состоянии, см – 13,7
  • вес, кг – 1,12

Комплектация

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