Характеристики:
- панорама, град. – 360
- боковой наклон, град. – -90/+90
- максимальная нагрузка, кг – 12
- высота в поднятом состоянии, см – 13,7
- вес, кг – 1,12
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 490RC4 Maxi Ball Head with Rapid Connect 4 System – шаровая голова для профессионального использования. Сочетает в себе высокую функциональность с прекрасной эргономикой. Оборудована площадкой 410PL. Предназначена для работы с зеркальными DSLR- и среднеформатными фотокамерами весом до 12 кг.
Характеристики:
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