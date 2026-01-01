Артикул: NVF-7307

Manfrotto 490RC4 Maxi Ball Head with Rapid Connect 4 System – шаровая голова для профессионального использования. Сочетает в себе высокую функциональность с прекрасной эргономикой. Оборудована площадкой 410PL. Предназначена для работы с зеркальными DSLR- и среднеформатными фотокамерами весом до 12 кг.