Fujimi FJ-PH90 панорамная видеоголова

Панорамная видеоголова снабжена удобной рукояткой которая позволяет легко менять положение камеры во время съемки. Голову этой модели можно использовать на любом штативе с посадочным винтом 3/8".
Точность при изготовлении деталей позволило снизить трение и добиться максимально плавного и точного движения. Голова имеет отдельные фиксаторы для управления панорамированием и углом наклона, благодаря чему можно, например, ослабить ее для панорамирования, в то же время угол наклона останется зафиксированным.
Голова оборудована быстросъемной площадкой с винтом крепления камеры 1/4 дюйма.
Характеристики:
- материал - алюминий
- крепление к штативу - 3/8"
- крепление камеры - 1/4"
- максимальная нагрузка - 18 кг
- вес - 0,82 кг