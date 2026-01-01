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Fujimi FJ-PH90 панорамная видеоголова
Fujimi FJ-PH90 панорамная видеоголова
Fujimi FJ-PH90 панорамная видеоголова
Fujimi FJ-PH90 панорамная видеоголова
Fujimi FJ-PH90 панорамная видеоголова
Fujimi FJ-PH90 панорамная видеоголова

Fujimi FJ-PH90 панорамная видеоголова

Fujimi
Артикул: DAN-3804

Панорамная видеоголова Fujimi FJ-PH90.

Универсальная штативная видеоголова высочайшего качества, выполненная в анодированном алюминии. Предназначена для установки камер весом до 18 килограмм.

Описание

Панорамная видеоголова снабжена удобной рукояткой которая позволяет легко менять положение камеры во время съемки. Голову этой модели можно использовать на любом штативе с посадочным винтом 3/8".

Точность при изготовлении деталей позволило снизить трение и добиться максимально плавного и точного движения. Голова имеет отдельные фиксаторы для управления панорамированием и углом наклона, благодаря чему можно, например, ослабить ее для панорамирования, в то же время угол наклона останется зафиксированным.

Голова оборудована быстросъемной площадкой с винтом крепления камеры 1/4 дюйма.

Характеристики:

  • материал - алюминий
  • крепление к штативу - 3/8"
  • крепление камеры - 1/4"
  • максимальная нагрузка - 18 кг
  • вес - 0,82 кг

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