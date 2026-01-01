Fujimi FJ-PH90 панорамная видеоголова

Описание

Панорамная видеоголова снабжена удобной рукояткой которая позволяет легко менять положение камеры во время съемки. Голову этой модели можно использовать на любом штативе с посадочным винтом 3/8".

Точность при изготовлении деталей позволило снизить трение и добиться максимально плавного и точного движения. Голова имеет отдельные фиксаторы для управления панорамированием и углом наклона, благодаря чему можно, например, ослабить ее для панорамирования, в то же время угол наклона останется зафиксированным.

Голова оборудована быстросъемной площадкой с винтом крепления камеры 1/4 дюйма.

Характеристики: