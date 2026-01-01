KingJoy KH-6730 штативная 3D голова

Арт. NVF-2180

FUJIMI FCL-BH1 – прищепка фотографическая с шаровой головой. Специально разработанная металлическая клипса предназначена для крепления большинства камер практически в любом месте фотостудии. Дает большую гибкость и свободу в креплении оборудования. Зажим может использоваться на стойках, ручках держателей или для поддержки фона. Внутренняя часть клипсы прорезиненная и безопасна для студийных аксессуаров.