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KingJoy KH-6730 штативная 3D голова
KingJoy KH-6730 штативная 3D голова
KingJoy KH-6730 штативная 3D голова
KingJoy KH-6730 штативная 3D голова
KingJoy KH-6730 штативная 3D голова
KingJoy KH-6730 штативная 3D голова

KingJoy KH-6730 штативная 3D голова

KingJoy
Артикул: DAN-4563

Голова 3D KH-6730.

Трехмерная штативная голова высочайшего качества с двумя рукоятками, выполненная в анодированном алюминии. Предназначена для установки камер весом до 12 килограмм. Идеально подходит для видео- и фотосъемки DSLR-камерой. Оснащена резьбой под штатив 3/8 и есть переходник на 1/4.

Описание

Характеристики:

  • быстросъемная площадка - 5х3,7 см
  • максимальная нагрузка - 12 кг
  • пузырьковый уровень - есть
  • рабочая высота - 130 мм
  • вес - 0,81 кг

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