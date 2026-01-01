KingJoy KH-6730 штативная 3D голова

Характеристики:
- быстросъемная площадка - 5х3,7 см
- максимальная нагрузка - 12 кг
- пузырьковый уровень - есть
- рабочая высота - 130 мм
- вес - 0,81 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Голова 3D KH-6730.
Трехмерная штативная голова высочайшего качества с двумя рукоятками, выполненная в анодированном алюминии. Предназначена для установки камер весом до 12 килограмм. Идеально подходит для видео- и фотосъемки DSLR-камерой. Оснащена резьбой под штатив 3/8 и есть переходник на 1/4.
Характеристики:
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Пластиковый студийный фон Fotokvant BP-6050/2. Имеет глянцевую поверхность черного цвета.
Применяется для предметной съемки, когда требуется полированная гладкая поверхность. Можно использовать для фотографии макро. В зависимости от освещения с данным фоном можно получить разный результат. Размер - 50х60 см. Толщина - 2 мм. Поверхность влагоустойчивая и ударопрочная.
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Художественный пластиковый фон LAXY №33.
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Fotokvant CAP-49-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 49 мм.